Luis del Val: Me preocupa que Sánchez maneje el término plurinacional con la ignorancia que lo hacía Zapatero"

La Unión Europea es plurinacional, y la ONU, y la OTAN y Mercosur, porque son organismos compuestos por naciones, pero ni Francia, ni Estados Unidos, ni Austria, ni España son plurinacionales. España es pluriclimática, y llueve mucho en Galicia y mucho menos en Murcia, y pluriorográfica, por eso es muy distinta la meseta de los Pirineos, y los Pirineos de la costa valenciana; y plurifolklórica, causa de que una muñeira no se parezca demasiado a una jota, ni una jota a un zortzico, ni un zortzico a una sardana, ni una sardana a unas bulerías.

Además, presenta grandes distancias entre un sitio y otro, hasta el punto de que para ir desde el centro de la nación a la otra punta, tienes que tomar un avión que tarda unas dos horas y media hasta llegar a Canarias, donde no hay bulerías, ni sardanas, sino que cantan y bailan la isa. Y eso no quiere decir que cada canto y cada baile sea una nación.

A mí no me preocupa que Pedro Sánchez gane las elecciones y, por fin, cumpla su sueño de ser presidente del Gobierno. A mí lo que me preocupa es que el presidente del Gobierno de España confunda España con el Fondo Monetario Internacional, y maneje el término plurinacional con la ignorancia o la malicia cínica con que lo pronunciaba Zapatero. Y federal es un concepto ambiguo, porque Alemania es una República Federal, pero el land de Baviera, tiene muchísimas menos competencias que Murcia o La Rioja, por referirme a dos autonomías españolas; y California, estado federal muy importante de Estados Unidos, posee menos competencias que Aragón. O sea que decir federal es parecido a decir vino, porque hay vino blanco, vino tinto, clarete, moscatel, crianza, reserva, y puede ser coupage o varietal, y de estos últimos los hay de garnacha, Cabernet Sauvignon, o verdejo, o Chardonnay’s, y a todo le llamamos vino.

Pero como allá al fondo, a la derecha, está Iceta, al que le importan sus votos y no España, digamos que lo importante no es que los secesionistas catalanes se sientan cómodos dentro de España, lo importante, lo verdaderamente importante y por lo que debemos votar los que no somos secesionistas, es porque los españoles que viven en Cataluña y no son secesionistas, y todo el resto, que somos la inmensa mayoría, nos sintamos a gusto dentro de España. Y hay algunos que no lo están. Y he encontrado a españoles disgustados en Teruel, en Soria, en Lugo, en Cáceres, en Santa Cruz de Tenerife e incluso en Madrid.

Y los hay enfadados en Miranda de Ebro, a pocos kilómetros de Vitoria, porque en la provincia de Burgos se pagan más impuestos que en el País Vasco. Y porque la exigencia con malos modos, el matonismo, la extorsión, la delincuencia amparada, la amenaza y la enorme desigualdad, no pueden premiarse, y quien las premie está incitando a que esos españoles que notan el apéndice nasal un poco más grueso, es decir, que se les están hinchando las narices, decidan que ya vale de paciencia y de hacer la ola a los chantajistas, y no creo que vayan a permitir que la deslealtad y el delito, encima, sean premiados.