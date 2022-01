Luis del Val, por las ayudas al alquiler: "Queremos jóvenes libres, y un joven libre es un joven con empleo"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Hererra en COPE" el bono social del Gobierno para ayudar a los jóvenes al alquiler:





Audio





[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL DE "HERRERA EN COPE" DEL JUEVES 20 DE ENERO]

"En realidad, la mayoría de los asuntos que tratamos en este programa circulaalrededor de lo mismo, y es la desconfianza ante el reparto de los fondos, el miedo a la deuda de España, que se acrecienta; la reforma de la señorita Pepis, llamada pomposamente Reforma Laboral, que más que reforma es una mano de pintura; o el escepticismo ante las ayudas al alquiler de vivienda de los jóvenes. Todo, todo ello, tiene que ver con el miedo a que no nos recuperemos económicamente.

Si no hay recuperación económica, si no se crea empleo, pueden hacer pajaritas de papel con la reforma laboral, las ayudas al alquiler, la descarbonización, el inclusismo y el progresismo envuelto en celofán. Hay casi medio millón de jóvenes menores de 25 años que no encuentran trabajo. Y casi otro medio millón que ni gana 23.000 euros al año, ni ha podido encontrar un alquiler de 600 euros, a no ser que viva en Modorro de los Infantes.

¿Para qué tanta propaganda con las ayudas al alquiler, si eso va a afectar a menos deluno por ciento de nuestros jóvenes? Casi tiene más probabilidades jugar al cupón de la Once. Sean sensatos, muevan el culo y olvídense de la propaganda y de lo guapos que son, porque si reparten los fondos entre amiguetes -y hay síntomas- y siguen con la presión fiscal -al contrario de que hace el resto de Europa- y no se crea empleo, y continúa la inflación, da igual que en las ruedas de Prensa solo haya preguntas amables y untuosas, y que los medios de comunicación afines resalten lo estupendos que son. Ya pueden decir sus televisiones, y sus emisoras de radio, y sus periódicos que hace buen tiempo, porque si arrecia el temporal del desempleo, y vamos siendo cada vez más pobres, provocará la angustia, primero, y la desesperación, después.

No queremos una España pendiente del subsidio, de la dádiva, ir a la fila, a ver si el Gobierno nos da algo del dinero que administra mal: queremos jóvenes libres, y un joven libre es un joven con empleo, que se puede pagar el alquiler, aunque sea juntándose con otro, como hacen en Londres o París y que puede hacer planes para el futuro, y que el futuro no sea una fila de caridad. Pónganse a trabajar y a ganarse el sueldo. No intenten convertir esto en un cortijo, donde ustedes darán el dinero a quien les adule, porque no habrá dinero, sino ruina".

