Luis del Val: La política que hace el ministerio de Sanidad es sectaria

No creo que se atrevan. Bueno, o sí, porque este Gobierno es muy osado, pero casi estoy convencido de que no lo van a hacer. Vamos, no convencido del todo… Pero, como se diría en la jerigonza que emplean los alfabetizados del móvil, sería super, super, super fuerte. Me refiero, claro, a que como hace casi un mes que no se reúnen los ministros en Consejo, y hay un préstamo de 21.300 millones de euros para pagar los ERTES, a lo mejor se ponen todos en pie, ante la entrada de la persona del señor Presidente, y se ponen a aplaudir.

El PG, @sanchezcastejon, preside la reunión del #CMin. Al finalizar, realizará una comparecencia institucional, seguida de una rueda de prensa ante los medios.



��Más sobre la agenda del Gobierno para hoy 25 de agosto��https://t.co/AaOoFzDmk9pic.twitter.com/2YYXUXjQUp — La Moncloa (@desdelamoncloa) August 25, 2020

Lo hicieron cuando se anunció el paquete de préstamos que íbamos a recibir a lo largo de los próximos años, y esta es la primera entrega del préstamo. Préstamo, no dádiva, regalo, donación o recompensa por ser el país con más contagiados de toda Europa. Préstamo. Como el que nos da el banco, después de asegurarse que se lo devolveremos. Con interés bajo, eso sí, pero préstamo que devolveremos los españoles que pagamos impuestos, y nuestros hijos y nietos, cuando sean mayores y se vuelvan contribuyentes. Pero no creo que se atrevan.

TERRIBLE PASO DEL ERTE AL PARO

Puede haber 400.000 empleos destruidos en el sector turístico el próximo octubre, en ese terrible paso del ERTE al paro. Menos mal que el ministerio de Sanidad, vigilante, abronca a la Comunidad de Madrid, y no lo hace a la de Cataluña o a la de Aragón, que tienen el mismo problema de altos contagiados, pero no están gobernados por el PP.

Sanidad, vigilante, abronca a la Comunidad de Madrid, y no lo hace a la de Cataluña

Creíamos que hacer política era, cuando se está en el poder, gestionar para todos los españoles, pero la política que hace el ministerio de Sanidad es sectaria. Desgraciadamente el virus no se entera. Y no le echemos toda la culpa al Gobierno, porque las Autonomías han permitido aglomeraciones en los transportes públicos, mientras la Organización Mundial de la Salud, peligrosamente cobarde -repito: peligrosamente cobarde- no se atreve a decir que el virus se contagia por el aire, de la misma manera que se contagia la gripe común: respirando el mismo aire que la persona contagiada que está a nuestro lado. Pero no creo que se atrevan a aplaudir. A lo mejor el Comité de Expertos, que nunca existió, les ha advertido que podrían cabrear al virus todavía más.