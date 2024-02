Luis del Val: “¿Pertenece todavía doña Francina Armengol al Colegio de Farmacéuticos?”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en Francina Armengol, expresidenta del Gobierno de Baleares, farmacéutica, y presidenta del Congreso de los Diputados, por su implicación por su presunta implicación en el caso Koldo en la compra de mascarillas en plena pandemia:

Francina Armengol no puede presidir el Congreso de los Diputados porque ha sido cómplice, por omisión, de un delito repugnante

Uno de los delitos más repugnantes es el delito contra la salud pública. Mucho más que la malversación, porque la malversación es una estafa de dinero a los contribuyentes, pero la adulteración de medicamentos, o de elementos auxiliares de la Sanidad, aumentan el riesgo de enfermedades.

Por eso, lo que más me escandaliza no es el trapicheo de las comisiones, sino la partida de mascarillas defectuosas contra la pandemia, adquiridas por doña Francina Armengol, cuando era presidenta de la Comunidad Balear.





Además, doña Francina Armengol no puede aludir ignorancia, porque ella no es electricista, como don Santos Cerdán, especializado en conocer el polo positivo y el polo negativo del Cobarde Prófugo de Waterloo, para comprobar si produce garrampas, sino que doña Francina Armengol ¡es farmacéutica! y conoce bien el rigor que hay que tener en una farmacia.

Cualquiera de nosotros entra en una farmacia de España a adquirir una caja del modesto orfidal, y si no lleva una receta no se la venden. Y me parece muy bien el control de seguridad, porque eso protege la salud colectiva.

Y no me imagino al gerente de un hospital, ser informado de que las vacunas que se están poniendo no son efectivas y están adulteradas, y permanecer quieto y callado durante tres años, y denunciar el terrible delito, justo unos días antes de dejar el cargo.

En el comercio de las armas hay una red de comisionistas mundiales. Y al general lo que le importa es que sus hombres estén bien pertrechados. Por eso, ningún general admitiría que las armas fueran defectuosas y pusieran en peligro la vida de la tropa.

Pues bien, doña a Francina Armengol -repito, farmacéutica- cuando era el general autonómico de Baleares contra la pandemia, le informaron de la estafa, y estuvo muda durante tres años. Eso es inexplicable. ¿Pertenece todavía doña Francina Armengol al Colegio de Farmacéuticos? ¿En Baleares se comercia en las farmacias con productos adulterados sin que a nadie le tiemble el pulso de la ética profesional?

Doña Francina Armengol no puede presidir el Congreso de los Diputados. Porque ha sido cómplice, por omisión, de un delito repugnante. Y si Pedro I, El Mentiroso, la mantiene ahí, será legalmente la tercera autoridad del Estado, pero para mí será una farmacéutica y política despreciable.





