Luis del Val, a Pedro Sánchez: “No nos regenere, señor presidente, no hemos degenerado”

Ayer, cuando contemplé a Pedro I, El Mentiroso, intentando aparecer como El Salvador del periodismo, me acordé de un libro que tengo aquí delante. Está firmado por Antonio Caño, que fue director de El País, mantuvo una línea editorial crítica con Pedro Sánchez, y cuando Pedro Sánchez se hizo con la presidencia del Gobierno, a través de lo que Pérez Rubalcabadenominó el gobierno Frankenstein, se sospechó que la cabeza del director rodaría.

No nos regenere, señor presidente, no hemos degenerado

En la página 398, el todavía director de El País, habla con el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, le traslada la enorme posibilidad de que lo echen, y Pérez Rubalcaba dice textualmente: “No lo creo. No les queda más remedio que esperar, no pueden permitirse que parezca que te echan porque lo exige Sánchez. No pueden hacerlo”. Alfredo se equivocaba pocas veces, pero en esta ocasión se equivocó y echaron al director, al parecer porque lo exigía Sánchez.





Si Pedro I, El Mentiroso, no se ha querellado contra el autor del libro será porque es verdad. Así que, claro, contemplar al presidente defendiendo la libertad de Prensa, me produjo la misma impresión que si, en una capital de provincias, la madame, dueña de la casa de lenocinio más famosa de la ciudad, diera una conferencia en el Ateneo o en el Casino Principal, exaltando los valores de la castidad.

Hoy leo en un editorial de medicina responsable lo siguiente: “Según el DRAE, el verbo “regenerar”, en su primera acepción, significa “dar nuevo ser a algo que degeneró”, lo que vendría a ser que el Periodismo en España degeneró tanto que usted nos va a proporcionar una nueva entidad. Pero es que, en su segunda acepción, “regenerar” quiere decir “hacer que alguien abandone una conducta o unos hábitos reprobables para llevar una vida moral y físicamente ordenada”. Tampoco es el caso. Ni en este medio digital, ni en otros…”. Hasta aquí la cita.













No nos regenere, señor presidente, no hemos degenerado. Lo que ha degenerado en este país ha sido la convivencia, nacida de la Transición, ha degenerado la discriminación más grosera, donde si eres socialista o secesionista, se te perdonarán los delitos que cometas. Necesitamos que se regenere la Presidencia del Gobierno que, ayer, pasó de las altas cimas de la mentira, a las altas cumbres del cinismo más grosero y jactancioso.





