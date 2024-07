Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE”en la decisión del Tribunal Constitucional de anular la condena a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidente de Andalucía, en el caso de los ERE:

La mayor trama corrupta conocida en España y la UE, la de los ERE de Andalucía, donde de los casi 700 millones de euros, casi un 25% desaparecieron en ayudas a empresas amigas, amiguetes, militantes del PSOE, sindicalistas, etcétera, parece que, según el Tribunal Constitucional, fue una distracción.

Lo que el Tribunal Supremo consideró una trama, y en Andalucía se conocía como la mafia socialista, parece que fue un descuido. Un descuido, pese a las denuncias de la inspección fiscal -quince denuncias, quince- de las cuales nadie hizo caso, ni le llamó la atención.

Mi admiración por el presidente del Tribunal Constitucional, Excmo. señor don Cándido Conde Pumpido, crece cada día. Su entereza, su serenidad, su persistencia en que cualquier condenado por delito que acude al Tribunal Constitucional, si es del PSOE o pertenece al secesionismo catalán, sea absuelto, me deslumbra y me maravilla. Hace falta un aplomo y una serenidad, que solo puede encontrarse en personas como el Excelentísimo Señor, don Cándido Conde Pumpido, para soportar las habladurías, los comentarios maliciosos, las ácidas críticas en los medios de comunicación donde parece que él, y los seis magistrados que le secundan en las votaciones, son jueces prevaricadores, que acatan las órdenes del Gobierno.

No me lo puedo creer. Estoy convencido de que el Tribunal Constitucional no es una oficina del Gobierno, como la Fiscalía General del Estado, que sólo tiene entusiasmo acusador, si el presunto es del PP. Personas de un currículo admirable, al final de su carrera, cuando lo único que les queda es demostrar dignidad en el último tramo, no pueden ser un hato de ovejas obedientes, o una pandilla de sinvergüenzas. Es imposible. Reconozco que las sospechas son múltiples y evidentes, y que los partidos que se juegan en el Tribunal Constitucional siempre los gana don Cándido, y los disciplinados seis compañeros de simpatías socialistas, 7-4. Siempre.

Como si el TC modificara, día a día, el art. 14, de la Constitución, donde dice que todos los españoles somos iguales antes la Ley. Bueno, según el actual TC los socialistas y separatistas catalanes parece que no pueden cometer delito alguno. Pero no puede ser una prevaricación escandalosa. No. De ahí mi más rendida admiración ante el aplomo del Excmo, Sr. Don Cándido Conde-Pumpido Tourón.





