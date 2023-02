Luis del Val: "Pedro Sánchez me deslumbra con su disposición a ponerse a las órdenes de las cámaras"

Reconozco que soy muy crítico con Pedro I, el Mentiroso, pero también he de confesar que, en no pocas ocasiones, me deslumbra su espíritu de sacrificio, su disposición a ponerse a las órdenes de quienes manejan las cámaras. Si ya me dejó asombrado la partida de petanca, en Coslada, con dirigentes y militantes del PSOE, interpretando el papel de jubilados admiradores de Pedro, la inesperada visita de Pedro I, El Mentiroso, al domicilio de un joven de Parla, también hermano de otro dirigente del PSOE, es muy superior. Me sobran, por ejemplo, el sonido de las cámaras de los fotógrafos, que le restan realismo a la escena. Creo que debería haber empezado con la secuencia de abrir la puerta y encontrarse el anfitrión, de repente, con el presidente del Gobierno. Posiblemente, habría que haber repetido la toma varias veces, porque los que no son actores tienden a exagerar los gestos de asombro, no como el Presidente que siempre se muestra natural, como el actor consumado que es. Me imagino que esta escena tan espontánea como la de la petanca, es sólo el principio, y me imagino que entre los dirigentes del PSOE y familias habrá inquietud por si son ellos serán los elegidos como extras para los próximos rodajes.

Me gustaría que se rodara una secuencia, donde el coche oficial de Pedro I, El Mentiroso, se para ante un semáforo de la Gran Vía. Ni escoltas, ni nada, como si fuera un ciudadano común. En el semáforo, un ciego está dispuesto a pasar, y nadie le ayuda. El Presidente, con espanto por parte de sus escoltas, se baja del coche oficial, y ayuda al ciego a pasar el semáforo. Es costosa la escena, porque en la Gran Vía no está todavía prohibido el paso de simpatizantes de Ciudadanos, del PP o de Vox, y habría que acordonar la escena, no le fueran a abuchear. Pero, con un poco de paciencia, podría lograrse. Y, otra muy buena, sería subirse a un autobús -lleno de militantes del PSOE y de familiares- y criticar con los viajeros a la comunidad de Madrid y a Isabel Ayuso. Eso sería total, y le vendría muy bien a Don Juan Lobato. ¿Que quién es Juan Lobato? Eso es lo malo, que no le conoce casi nadie, y es el candidato del PSOE a ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid. No me extraña que el Presidente estuviera el sábado, en la gala de los Goya. Se nota lo mucho que le gusta el cine.