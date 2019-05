Luis del Val: "Para anticonstitucionalistas, señor Ábalos, los organizadores de homenajes a asesinos"

Hay algunas mañanas en que te levantas, escuchas las últimas noticias, observas las portadas de los periódicos y España parece una novela de Dostoievski, con esos personajes atormentados, cuyas reacciones o son desmesuradas o son inexplicables. Ahí está un personaje como José Félix Tezanos, un intelectual en el sentido más noble de la palabra, buen catedrático, excelente articulista, que brilló en el guerrismo, alcanzó cotas de gran influencia en el PSOE y, luego, se refugió en la cátedra y las revistas de pensamiento. De pronto, su reaparición con Pedro Sánchez, que causa extrañeza porque Alfonso Guerra y Felipe González se parecen a Pedro Sánchez en el mismo sentido en que los delfines se asemejan a las sardinas. Y, enseguida, más sorpresas, porque el intelectual delicado se convierte en el peluquero servil de las encuestas, que es capaz de dejarlas cortas o largas, con mechas o sin mechas, a capricho del cliente Pedro Sánchez. ¿Le prometieron Felipe González o Alfonso Guerra, algún ministerio, que no cristalizó? Eso explicaría, no sé, algún tipo de resentimiento que le impelería a arruinar toda una limpia biografía con estos meses de escasa dignidad intelectual.

En la novela de hoy hay otro personaje, la juez María Nuñez Bolaños, que posiblemente sea una estupenda juez, honesta y cabal, pero que está llevando a cabo unas acciones en el caso de los ERE que han enfadado incluso a la Fiscalía, y que hace pensar a muchos que se trata de una juez prevaricadora y deshonesta, que parece más propicia a encubrir delitos que a castigarlos.

También hay personajes clásicos, como Ábalos. Ábalos, que en reposo casi siempre ostenta una expresión de desagrado, cuando habla de Vox, la cambia por una cara de asco antológica, porque dice que Vox es un partido anticonstitucionalista. Podemos, que quiere derrocar la monarquía, o sea, cargarse la actual Constitución, en cambio, le parece estupendo, y podría tener representación en el futuro Gobierno, pero poco, sin llegar a la coalición. Ábalos, como es chico, no sabe que esto es como el embarazo, o se está embarazada o no se está, lo de un poquito embarazada es como lo de un poquito de coalición. ¡Ah!, y para anticonstitucionalistas, señor Ábalos, los organizadores de homenajes a los asesinos como Josu Ternera, y con los que le parece estupendo pactar para vender Navarra a cambio de la investidura. Dentro de dos años, en Ribaforada, el pueblo de mi padre, multarán al dueño del bar por no poner los letreros en vasco. Han llegado los hermanos Karamazov, y si, luego, viene Crimen y Castigo, ningún miedo, siempre que seas secesionista y vivas en Cataluña. Oriol Pujol, el de los 400.000 euros, ya está en la calle. Y, mañana, me reúno con un amigo para rellenar la declaración de la renta, y así Hacienda, con mi esfuerzo, pueda pagar el sueldo a José Félix Tezanos, a la juez María Nuñez Bolaños, y a los Kamarazov de Cataluña que limpian con sentencias judiciales los retretes de las cárceles de puertas abiertas.