Luis del Val: “16 millones de españoles no se pueden ir de vacaciones porque no tienen dinero”

Me imagino que la visión que se tiene de Ceuta desde Tánger es diferente a la que se advierte desde Madrid. Aunque sólo sea por motivos de brújula, desde Madrid Ceuta está pegada a Andalucía, hacia el sur, mientras que desde Tánger se sitúa más bien al oeste.

Y allí, en Ceuta, en La Almadraba, hay una calle que lleva el nombre de Luis López Anglada, militar de profesión, poeta de vocación, el hombre que cuando es condenado a muerte Miguel Hernández, cabildea, peregrina y pide que le sea conmutada la pena, y lo consigue, ayudado por Pablo Neruda y Cossío.

Dice López Anglada, en un bello poema, que "Ceuta es una niña andaluza que, jugando por la playa, se escapa hasta la otra orilla". Pero no estamos en tiempos de poesía, sino de negociaciones secretas y fortalecimiento del Frente Popular del siglo XXI, constituido por Pedro I, El Mentiroso, en la anterior legislatura, y que pretender fortalecer en la que viene.

Por eso, que dos partidos constitucionalistas, como PSOE y PP, acuerden un gobierno en la ciudad española de Ceuta, molesta a esa división maniquea, que cada día se consolida más. Claro que denominar al PSOE partido constitucionalista es como calificar de “se le supone” al valor del soldado, que no ha entrado en combate.

Ya veremos, cuando algunos de los acuerdos que se negocian en la chamarilería, salgan a la luz y los taquígrafos se desmayen.

Por lo demás, nos encontramos en la segunda semana del éxodo, y en los medios parece que todos estamos felices y de vacaciones. No todos. Hay casi 16 millones de españoles que no pueden salir de vacaciones. No, no por enfermedad, sino porque no tienen dinero, o porque el trabajador fijo discontinuo estará en el paro el 1 de septiembre.

Más de 16 millones de españoles. Sumas los habitantes de toda Cataluña, Madrid y Castilla y León y todavía faltan para llegar a más de 16 millones de personas. Y, ellos, aunque no puedan irse de vacaciones, también tendrán que pagar parte de los cerca de 80.000 millones que deben los secesionistas catalanes.

La vida es distinta en la playa, o viendo por el televisor a la gente que está en la playa. Y, claro, no es lo mismo Ceuta para el que manda, de vacaciones en Tánger, que para el que vive en la ciudad que cantaba Luis López Anglada.





