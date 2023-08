Luis del Val, a Yolanda Díaz: “Sin siquiera constituirse el Congreso, y ya proyectamos una Torre de Babel”

Luis del Va lpone el foco de 'La Imagen del Día' de 'Herrera en COPE' en la propuesta que ha hecho Yolanda Díaz de utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados:

Confieso que he subestimado a Yolanda Díaz, porque me he quedado en la hojarasca, en ese fondo de armario que de va Zara y HM a Printemp y de Valentino y Mango a Stradivarius, y que la convierten en la comunista con el guardarropa más variado de la historia.

Esa brillante aparición oscurece su genio político, que no ha tardado en destaparse con esa iniciativa para que los debates en el próximo Congreso de los Diputados se celebren con la presencia de un nutrido grupo de traductores, porque doña Yolanda quiere que los diputados gallegos hablen en gallego, los catalanes en catalán y loas vascos en vasco.

De un plumazo, todos esos problemas del ajuste fiscal, del desempleo juvenil, del déficit de las pensiones, de la falta de médicos y la abundancia de listas de espera, del incremento en gasto militar que exige la OTAN, con una guerra en Europa, todo eso, se va a resolver en cuanto veamos la diversidad de lenguas.

Y creo que doña Yolanda se ha quedado corta, porque para demostrar en el Congreso de los Diputados la variedad de España lo mejor sería que las señoras y los señores diputados acudieran ataviados con sus respectivos trajes autonómicos.

Nos hemos perdido ver a Balldoví vestido de fallero, y a Rufián embutido en el traje payés, y no te digo lo brillante que hubiera estado Pedro Sanchez Pérez-Castejón, alias Pedro I, El Mentiroso, ataviado de chulapo, con gorra y todo, castizo diputado por Madrid.

Toda mi vida convencido de que la lengua era un medio para expresar ideas y sentimientos, pero es un fin en sí mismo, según doña Yolanda. Por cierto, ¿en qué idioma habla un separatista catalán cuando se reúne a negociar con un separatista vasco?

¿En qué idioma habló aquél miserable que acudió a ver a los dirigentes de ETA para que siguieran matando españoles, pero fuera de Cataluña? No, no llevaba intérprete Carod Rovira, y hoy, como ayer, cuando Otegi se ponga a negociar con Puigdemont, hablarán en español, que es el idioma que entienden los dos, y no van a perder el tiempo con traductores que pueden tergiversar lo dicho.

O sea, lo que es práctico y de sentido común, doña Yolanda observa preocupada esa solución racional, y vuelve a crear un problema que no existía. Sin siquiera constituirse el Congreso, y ya proyectamos una Torre de Babel.





El catalán, el gallego y el euskera, nuevas bazas para pactar la investidura de Sánchez

Ya lo ha dicho con toda claridad Luis del Val, sin constituirse las Cortes todavía y planteamos más problemas al conjunto de la sociedad antes que arreglar la gobernanza del país.

Las negociaciones para apoyar la investidura de Sánchez siguen abiertas y, parece, que como se temía, todo vale y cualquier propuesta es digan de ser aceptable para el presidente del Gobierno en funciones. No sabemos si aceptará o no esta última propuesta que Yolanda Díaz ha 'comprado a Puigdemont', como señala esta mañana en su monólogo Antonio Herraiz.