Luis del Val: "Iceta podría ser perfectamente un miembro de Esquerra Republicana"

Los socialistas catalanes son al socialismo lo que la música militar es a la música. Mientras un comunista de Sabadell y un comunista de Sevilla tienen una afinidad manifiesta, entre otras la de no decir nunca que son comunistas, el ciudadano socialista Iceta se parece al ciudadano socialista Guillermo Fernández Vara en el mismo sentido en que la noria de un parque de atracciones se parece a la rueda de un coche. Las dos son redondas, claro, pero en la rueda de un coche no se sube la gente a una cabina para ver la ciudad desde lo alto.

Esto se podría aplicar a Europa, y un socialdemócrata, que no viva en Cataluña, tiene una manera de pensar bastante semejante a la de un socialdemócrata sueco. Bueno, si la socialdemócrata sueca es mujer, nunca dirá que es feminista, venga o no venga a cuento, de la misma manera que un ingeniero de caminos jamás dice que es ingeniero antes de pedir un café en el bar.

Sin embargo, el socialismo, cuando se asienta en Cataluña, comienza a desteñir o a oscurecerse, según las épocas, y viene a ser una especie de plato de mar y montaña, donde nunca te puedes fiar si ese trozo que anda por el plato es pollo o es langosta. Te lo tienes que llevar a la boca y, entonces, ya es tarde para elegir.

El ciudadano Iceta podría ser perfectamente un miembro de Esquerra Republicana, pero es el socialismo de Pedro Sánchez en Barcelona, y de ahí sale una mixtura que pone bastante nerviosos a los socialistas de la península y Canarias, no en Baleares, donde el socialismo ya es pura Ezquerra Republicana.

La última confusión entre el pollo y la langosta, ha venido en el acatamiento de los socialistas a que se cierre la comisaría de la Policía Nacional instalada en Vía Layetana, objetivo preferente de los CDR en sus agresiones, como han recordado hace poco Angel Expósito. Vamos a ver: si los atracadores asedian una sucursal bancaria, la solución consiste en cerrar la sucursal bancaria y convertirla en una bisutería. Iceta viene a ser el Salomón de las Ramblas, o más bien el Salomón de la Vía Layetana. Como estas noticias se cuentan en los medios, la gente lo comenta, y, por ejemplo, el Sindicato Unificado de Policía, recordando las decenas compañeros heridos defendiéndose de los CDR, la paciencia y el sacrificio que tuvieron que exhibir, y comprobar que a los CDR les dan como premio las cabezas de los policías, la decisión les parece una bajada de pantalones que indigna, porque es una de las acciones más indignas que ha llevado a cabo el socialismo catalán, que de socialista empieza a tener tanto como tengo yo de fallera Mayor de Gandía.

Me imagino al socialista Lambán, su vecino aragonés, lo contento que estará, porque cada decisión de Iceta retrae miles de votos al PSOE. Al que no le afecta es a Pedro Sánchez, porque esto debe ser una entrega a cuenta, hasta llegar a la victoria final. Eso sí, cuando canten el himno del triunfo no lo podrán hacer desfilando, porque con los pantalones bajados se desfila de manera muy engorrosa, y a punto de darte la morrada, que decimos en Aragón.