Luis del Val: "Han sido muchos los guardias civiles que fueron asesinados en Navarra por ETA"

Antonio Fernández Álvarez tenía 35 años, estaba casado y era padre de dos niños pequeños. Su compañero, más joven, José Antonio Ferri Pérez, tenía sólo 25, y su mujer y él criaban y cuidaban a tres hijos de 10, 8 y 3 años. A las 7,30 de una mañana de agosto, al pasar el coche que conducían por las calles de Estella, a la altura del número 47 del paseo de la Inmaculada, estallaron 25 kilos de amonal y se esparcieron cuarenta kilos de metralla. Los dos guardias civiles, destinados a la Agrupación de Tráfico, quedaron calcinados en sus asientos, y durante más de dos horas no se pudieron recuperar sus cuerpos.

Han sido muchos los guardias civiles que fueron asesinados en Navarra por ETA. Y me imagino que, hoy, al ver cómo se les echa a patadas -de momento las tareas de Tráfico- sentirán esa sensación de indignación y fracaso, esa estupefacción al comprobar cómo la sangre derramada por personas que pagaron con su vida la defensa de la vida de los demás, es hoy tratada como sangre de cerdo para mezclar con el arroz de Bildu -organizador de homenajes a los asesinos- con objeto de fabricar la morcilla de los presupuestos del Estado, cada vez más débil, y menos Estado. Pero a mí me importa menos la debilidad del Estado que las acciones indignas que, con egoísmo miserable, olvidan el sacrificio de quienes dejaron viudas y huérfanos para que los navarros pudieran vivir sin miedo; quienes todavía sufren que a sus hijos les insulten porque su padre es guardia civil, o saber el riesgo de salir de paisano a tomar algo en un bar, en compañía de sus novias, porque pueden reconocerles e intentar lincharles. Añadan el ofensivo y servil silencio de los socialistas navarros -ni una protesta- señal de que están de acuerdo, y ya, en Navarra, da lo mismo votar a Bildu que votar al PSOE. No sé por dónde andarán las dos viudas y los cinco huérfanos que dejaron Antonio Fernández Álvarez y José Antonio Ferri Pérez, pero les envío un abrazo, y quiero decirles que quedamos muchos sin la boca cerrada, que no nos la taparán, porque ante esta falta de escrúpulos y exceso de cobardía, nos duele el ofensivo olvido, el egoísmo insultante, y nos duele tanto que, tomando prestada la palabra al poeta Miguel Hernández, podríamos decir que, desde hace tiempo, nos duelen hasta los cojones del alma.