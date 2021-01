Luis del Val: "al Gobierno no le preocupa la expansión de contagios, solo si impide las elecciones catalanas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la negativa del Gobierno a la hora de retrasar las elecciones catalanas:

Tengo la molesta sensación de que este Gobierno tiene la misma falta de talento que de compasión. La prueba del 9, o del algodón, la evidencia de que los muertos no les suscitan ninguna clemencia es que, en plena tercera ola, cuando estamos a punto de alcanzar los mismos niveles que en abril, lo que parece preocuparles no es el pavoroso aumento de cadáveres, la aterradora expansión de los contagios, sino si esa molesta circunstancia les va a impedir celebrar las elecciones catalanas en febrero. Porque en medio de esta situación grave, con visos de empeorar, lo de si una aglomeración en los colegios electorales podría aumentar los contagios no les quita el sueño, sino si el razonable y prudente aplazamiento puede restar posibilidades a su candidato Illa, que sigue de ministro de Sanidad y de candidato y, porque las Fallas se han suspendido, pero si fuera cosa del Boletín Oficial del Estado le hubieran nombrado fallera mayor de los Països Catalans con tal de sumar votos.

Si las vacunas, que comenzaron en diciembre, siguen al ritmo actual, en las navidades de 2021 se habrán vacunado seis millones de personas, lo que quiere decir que ni siquiera se habrían vacunado los ocho millones y medio de jubilados. El presidente Sánchez anunció hace más de un mes que en junio más de la mitad de los españoles estaría con su vacuna, pero ni siquiera están vacunados los que nos tienen que vacunar, y si volvemos a encabezar el país con más médicos, enfermeros y celadores contagiados y fallecidos, el infierno de Dante va a parecer una película de dibujos animados. Eso sí, como la ideología sustituye al talento, no se quiere que la medicina privada intervenga en las vacunas. ¡Qué asco! Medicina Privada. ¿La hay en la Unión Europea? En todos los países. ¿Entonces? Es que están equivocados. El Gobierno, no. El Gobierno observa el aumento de cadáveres con preocupación. No por lástima, sino porque les pueden estropear las posibilidades electorales de Illa. Al menos los turcos pillaron a los bizantinos discutiendo sobre el sexo de los ángeles. Aquí las tropas del coronavirus nos derrotarán mientras el Gobierno discurre cómo promocionar a Illa en Cataluña. Como decía al principio: tan escasos de talento como tacaños en compasión.