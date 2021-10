Luis del Val: "Fondos buitre, bancos buitre y gobierno buitre con más ministros y asesores de Europa"

En mi modesta opinión, yo creo que la intervención del mercado de la vivienda se ha quedado corta, comenzando con ese complejo de inferioridad comunista llamando “regularización” a lo que es una intervención. Ya aprendimos que regularización fiscal quiere decir subir los impuestos y, ahora, nos tenemos que aprender que regularizar la vivienda es intervenirla.

Y se ha quedado corta porque la ley Salmón de la República fue mucho más avanzada, y produjo tal efecto retráctil en la construcción, que Indalecio Prieto se tuvo que inventar la prolongación de la Castellana y la construcción del proyecto San Juan, en Alicante, para que, al menos algunos albañiles y obreros de la construcción, dejaran de estar en el paro. Claro que a Yolanda le hablas de Indalecio Prieto y le produce asco por burgués. La Generalitat fue mucho más allá y, en el año 37, aprovechando la guerra civil, municipalizó la vivienda en Cataluña, todo para el pueblo, eso que, tímidamente, intenta hacer Ada Colau y que ha logrado disminuir el mercado inmobiliario un 40% en Barcelona.

Pero no sólo hay viviendas vacías. Hay abrigos sin usar. Y se acerca el invierno. Yo mismo, en el cambio de armario, he descubierto que tengo tres abrigos, y el beige no me lo pongo casi nunca. Hay que intervenir los abrigos. O bien expropiar al que tenga más de dos abrigos, o bien, obligarles a que los ceda por un precio regulado, según la tensión del frío de la zona. Por ejemplo, en Marbella, el alquiler del abrigo podría quedar exento de IVA para el propietario. Este gobierno es progresista, pero se queda corto. Hay gente que tiene dos automóviles y sólo usa uno. Socialicemos el transporte y regularicemos, es decir, intervengamos y multemos al automóvil parado u obliguemos al propietario a que lo alquile al precio que diga la camarada Yolanda. Se han quedado cortos. Entre la barra libre para los okupas y la amenaza de la expropiación vergonzante, los dueños de un piso de alquiler todavía tienen esperanza de que no se les obligue a llevar un brazalete con un buitre estampado. Fondos buitre, bancos buitre, sindicatos buitre, y gobierno buitre con más ministros y asesores de Europa. Va a ser difícil sacar dinero para tanto buitre.