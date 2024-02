Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE"en la decisión adoptada por la Junta de Fiscales al ordenar investigar a Puigdemont por terrorismo en el caso TsunamiDemocràtic:

Audio





Esto de los fiscales parece una serie de televisión, de esas que terminan el capítulo con intriga, y animan a contemplar el próximo. Y vaya año que lleva uno de los grandes protagonistas, don Álvaro Redondo, que después de escuchar a su voz interior, y tener que decir todo lo contrario, y redactar en 72 horas casi otros tantos folios, razonando su cambio de parecer, llega el consejo de fiscales y, por una mayoría abrumadora, resulta que el que les gustaba era precisamente el que redactó al principio.

¿Y ya está? No, no, porque el protagonista, Álvaro Redondo, cede el estrellato a la teniente fiscal, doña María Ángeles Sánchez Conde, que dirá la penúltima palabra. Y hay apuestas en que doña María Ángeles va a decir todo lo contrario de lo que han opinado la inmensa mayoría de sus compañeros, “¡Manda huevos!”, que ordenó aquel granjero de gallinas ante un pedido, o el que fue presidente del Congreso Trillo Figueroa, ya no me acuerdo.

Doña María Ángeles coincide en criterios con la primera ministra de Justicia que fue reprobada tres veces en el Congreso y nombrada Fiscal General del Estado- y con Conde Pumpido. Ya saben que el presidente del Tribunal Constitucional no vio ninguna razón por la que a un diputado se le despachara por la nimiedad de pegarle patadas en la cabeza a un policía, porque vamos a ver: ¿en qué país de la UE los diputados, en cuanto salen de los plenos, no se van a la calle a patear policías?

Bueno, pues al exquisito diputado, doctor en modales, sobresaliente cum laude, le tendremos que pagar, entre todos los contribuyentes, los sueldos que dejó de percibir. Doña María Ángeles no creo que vea nada reprobable en el Cobarde Prófugo, otra cosa sería si el cobarde Prófugo fuera de Vox, porque doña María Ángeles, ante unas manifestaciones orales de Santiago Abascal, contra el presidente del Gobierno, instó a que se le iniciara procedimiento judicial por odio.

Pero la palabra de doña María Ángeles, por muy forofa que parezca, será la penúltima, puesto que la última la pronunciará el Tribunal Supremo, al que no le veo yo mucha afición en no ver terrorismo donde la mayoría ve terrorismo. Y es probable que la serie acabe con dos damnificados: don Álvaro y doña María Ángeles, cuyo sacrificio puede que no sirva para que el Cobarde Prófugo quede impune.





