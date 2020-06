Luis del Val: "El fiscal Luzón no es servil, no puede ensuciar su carrera con silencio sobre el caso Iglesias"

Luis del Val pone el foco de cámara para la imagen del día en "Herrera en COPE" en la figura del fiscal anticorrupción:

"Si hay un fiscal respetado por sus compañeros, y que goza de prestigio en las asociaciones profesionales, no hay duda de que Alejandro Luzón Cánovas es uno de los claros e indiscutibles ejemplos. Le votaron mayoritariamente sus compañeros como jefe de la Fiscalía Anticorrupción, y su historial está repleto de acciones, precisamente en esa Fiscalía, y trabajó con eficacia y gran profesionalidad en los casos de AFINSA -aquella inmensa estafa- o el caso de las tarjetas black de Bankia, de soltera llamada Caja Madrid.

Tomó posesión hace casi tres años, y tuvo el buen gusto de elegir como madrina a Consuelo Madrigal, otra gran jurista que, por méritos propios, no por razones de cuota, logró ser la primera mujer en España que ocupaba el cargo de Fiscal Jefe en Anticorrupción.

La admirable carrera de Alejandro Luzón Cánovas parece una continuación de la que llevó a cabo su padre, Alejandro Luzón Cuesta, admirable jurista, que llegó al Supremo y cuyos libros conocen muy bien los estudiantes y especialistas legales, libros ya sin firma de autor, porque Luzón Cuesta falleció hace un par de meses.

España, este país Mediterráneo donde la mentira y la corrupción, desgraciadamente, forman parte de lo cotidiano, necesita de la Fiscalía Anticorrupción y de fiscales como Alejandro Luzón. En este país donde el pelotazo, la prepotencia acompañada de rapiña, y la connivencia entre el dinero y la política parecen una pareja de baile estable, es necesaria, muy necesaria, la Fiscalía Anticorrupción. Si yo fueratan cínico como Pablo Iglesias Turrión, diría que es la defensa de la gente que no puede llegar a fin de mes, pero es la defensa para poder tener una sociedad digna y para mantener una democracia basada en la separación de poderes.

"Alejandro Luzón no es pastueño ni servil"

Y, por eso mismo, me extraña, me desconcierta, me entristece, el silencio de ese gran fiscal que es Alejandro Luzón ante las informaciones sobre la posible deslealtad de dos fiscales, a los que se les señala que actúan como confidentes de la abogada de la defensa de Podemos, Marta Flor. A lo mejor no es cierto que Ignacio Stampa haya revelado secretos a una abogada de la Defensa. Ojalá, pero entra la propia Fiscalía hay extrañeza por esta falta de reacción del Fiscal Jefe. Lo que no extraña es el silencio de la ex ministra de Justicia y Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, porque se trata del caso Villarejo, y ella le conoce y ha comido con él, y no creo que intervenga en el barrizal. Pero por currículo, por objetividad, por prestigio y por trayectoria, Alejandro Luzón no tiene nada que ver con Delgado.

Y su silencio, si Ignacio Stampa, de verdad ha cometido esa deslealtad, le convierte en cómplice. Y si Ignacio Stampa no le contaba a la abogada lo que hacía la Fiscalía, el mutismo de la Fiscalía Anticorrupción inquieta, porque alimenta la sospecha.

Y no me extrañaría que la Fiscal General del Estado hubiera dado órdenes de no alimentar las graves acusaciones y esperar a que se pase la tormenta, pero Alejandro Luzón no es pastueño, ni servil. Su brillante carrera lo corrobora, Y esa brillante carrera no la puede ensuciar con este inquietante silencio sobre la posible corrupción en la Fiscalía Anticorrupción".

