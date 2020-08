Luis del Val: "Diecisiete pilotos de un barco a la deriva en lo sanitario, en lo educativo y en lo económico"

La esperada reaparición ante las cámaras de Pedro Sánchez no me defraudó, y hasta me satisfizo que se refiriera a lo mucho que había estado trabajando, confirmando la teoría que expuse el pasado lunes, de que Pedro Sánchez nunca toma vacaciones, sino que se retira a meditar, cosa que va en nuestro beneficio. Además, por lo atezado de su rostro, se nota que las reflexiones las ha llevado a cabo a la luz del sol, nada de sótanos y sitios cerrados.

Nuestro presidente del Gobierno, preside, pero tampoco gobierna

EL PRESIDENTE QUE NO GOBIERNA

Me costó entender lo de los presidentes autonómicos, yendo y viniendo del Congreso de los Diputados para que Calatayud, es un suponer, se confine, porque yo creía que Calatayud ya está representada por los diputados aragoneses, hasta que caí en la cuenta de que, de la misma manera que el rey reina, pero no gobierna, nuestro presidente del Gobierno, preside, pero tampoco gobierna, porque parece que los que gobiernan son los presidentes autonómicos.

NO ME HAGAN CORROS

Se me hace raro que tengamos 23 ministerios, más que ningún otro país de la Unión Europea, y, luego, resulte que los ministros se puedan dedicar a no hacer nada por la mañana y a pasarlo a limpio por las tardes. Para un viajante de comercio, dentro de poco, viajar por España será algo así como antes dar la vuelta al mundo, aquí en La Rioja es obligatoria la mascarilla, aquí en Aragón, no se puede fumar, aquí en Cataluña los restaurantes no abren por las noches, y aquí en Valencia te ven en la calle con más de seis personas, e igual te detienen, como en aquellos tiempos de la Dictadura, cuando decía el Policía “No me hagan corros”.

NO HAY UN PLAN, SON 17

Esto es sólo el principio, porque cuando solemnemente afirmó que los niños podrían ir al colegio con toda seguridad, hablando en nombre de los presidentes autonómicos, parecía incoherente sin haber consultado con ellos. Pero es que mientras el presidente que preside, pero no gobierna, estaba a punto de jurar sobre un aro de baloncesto que los niños estarían sanitariamente seguros en las escuelas, la ministra de Educación estaba preparando permisos especiales retribuidos para aquellas madres y aquellos padres, que no puedan acudir a trabajar por tener a un niño enfermo.

Bueno, pero no será por haber ido a la escuela, palabra de Pedro Sánchez. ¿Y si un padre se niega a que sus hijos vayan a la escuela? ¿Lo manda detener el presidente autonómico? ¿Y qué hace el delegado del Gobierno en la Autonomía, que es quien manda en la Policía? Sería divertido y hasta chusco, pero mueren personas todos los días. Todos los días. Y no hay un plan. Va a haber diecisiete. Diecisiete pilotos de un barco a la deriva en lo sanitario, en lo educativo y en lo económico.