Luis del Val: “Cuanto más suben los sueldos, el único que recauda es el Estado para hacernos felices”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" la última subida del salario mínimo tras el pacto de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los sindicatos:

Imagínense que una ministra de Trabajo, pacta con los empresarios rebajar el sueldo de los trabajadores, al margen de los sindicatos. Los sindicatos se enteran, y cuando les invitan a la reunión donde ya saben que se les va a rebajar el sueldo, digan lo que digan, los sindicatos optan por no acudir, por lo menos para que no se les acuse de cómplices de la rebaja de sueldos, ya acordada de antemano con los empresarios. E imagínense que esa ministra de Trabajo, además, critica a los sindicatos por insolidarios. Pues eso mismo, pero al revés, ha llevado a cabo Yolanda Díaz. Pacta con los sindicatos la subida del salario mínimo. Los empresarios se enteran del acuerdo, y deciden no acudir mansamente al ministerio para hacerse una foto con una medida pactada de antemano. Y, entonces, la ministra, toma la decisión pactada con los sindicatos, en ausencia de los empresarios que son quienes tienen que pagar la subida, y les critica por no acudir.

Yo soy un trabajador, y estoy más a favor de mí mismo que de los empresarios, pero también soy un trabajador autónomo, y como ha recordado Carlos esta mañana, cada mil euros de impuestos que pagábamos hace diez años, ahora pagamos mil cuatrocientos cincuenta euros, casi el cincuenta por ciento más. Cuanto más suben los sueldos, más dinero paga el trabajador, mucho más el empresario, y el único que recauda es el Estado para hacernos felices. Ahora se van a gastar creo que unos 300 millones de euros en campañas de Publicidad. Ya estoy contemplando los spots. Fachada del ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz con el atuendo que haya sacado del armario esa mañana, saludando a los líderes sindicales y, claro, a los empresariales de cuando sí se reunían con ella. Y una voz en off que dice: “En los tres años últimos, hemos subido el salario mínimo, un tropecientos por cien. Ministerio de Trabajo. Gobierno de España”. A medida que se acerquen las elecciones más anuncios. Y miles de autónomos dejan de trabajar, y cientos de empresas cierran, y dejan sin trabajo a tres o cuatro o media docena de trabajadores. Y es mucho peor el paro que un trabajo mal pagado. Pero sólo se paga bien, cuando la economía va bien. Y no va bien. Más paro que ningún país de Europa, sobre todo jóvenes. Ministerio de Economía. Gobierno de España.

