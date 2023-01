Garamendi: "Muchas empresas no van a poder pagar la subida del 8% del salario mínimo"

El Gobierno ha pactado con CCOO y UGT subir un 8 % el salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 1.080 euros brutos en 14 pagas, tras más de un mes de negociación y sin el concurso de la patronal CEOE, que ha rehusado participar en la reunión de este martes convocada por el Ministerio de Trabajo.

El líder de UGT ha criticado la decisión de la CEOE de no acudir a la reunión, a la que ha recordado que los agentes sociales tienen la "obligación" de cumplir con sus deberes, si bien ha afirmado que espera que la patronal "se reincorpore cuanto antes a las mesas de negociación".

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha explicado en 'La Linterna' los motivos que le han llevado a la patronal a no asistir a la mesa de diálogo: “El SMI es una competencia del Gobierno, no es negociación. Lo que dice la ley es que se hace “previa consulta a los agentes sociales”. Lo normal cuando vamos a una mesa es saber por dónde se orienta la cosa y no sabíamos nada”, advierte Garamendi mientras destaca los dos planteamientos que realizaron al Gobierno sobre esta subida: “La subida del 4% en dos espacios que es increíble que no se tengan presentes: el campo, los ganaderos, los agricultores... Ellos no llegan al 8 %; y, por otro lado, las contrataciones públicas, como los contratos de limpieza, donde las empresas les obligan a subir los salarios con un margen de beneficio muy bajo. Es increíble. Y que digan que todavía alguien se está forrando...”.

MADRID 31/01/2023.- El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, participa en una jornada sobre la economía verde y la transición energética en la que participó este martes en Madrid. EFE/ Juan Carlos Hidalgo









Garamendi asegura que el Gobierno se ha negado a estos planteamientos “en rotundo” y explica que no han asistido este martes a la reunión “para salir en una foto”, además de no estar de acuerdo con cómo se presenta al sector empresarial: “Que se esté acusando a los empresarios y que se ponga en solfa la iniciativa privada me parece gravísimo”.

El presidente de la CEOE también ha advertido las consecuencias que tendrá esta subida del salario mínimo sin tener en cuenta otros factores: “Muchas empresas no van a poder pagarlo. Estamos hablando de una paga más, de 14 a 15 pagas. Mucha gente en España no es consciente que son empresarios: los que necesitan servicio en el hogar, los que necesitan tener a alguien en casa para cuidar a las personas mayores... todo esto también se va a subir. Te hacen pagar el IRPF y además esto, mucha gente se va a ir a la economía sumergida, además de que lo que no se va a hacer es contratar más. Nosotros hemos apoyado la renta mínima, es compatible lo uno con lo oro, pero estamos en año electoral”.

MADRID, 31/01/2023.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, durante el pleno del Senado, este martes en Madrid. EFE/ Zipi









Antonio Garamendi considera que esta subida del salario mínimo no ha sido una negociación, sino una decisión que ya estaba tomada y destaca la importancia de tener en cuenta a todos los factores: “Todo el mundo piensa siempre en las grandes ciudades, pero nadie piensa en los pueblos de España. Los precios son diferentes, hay que analizar las cosas. Es una decisión que se ha tomado desde un plano político y, además, diciendo que somos las grandes élites. Yo solo veo a esas famosas élites trabajar por España. Aquí había una decisión tomada desde hace muchos días”.