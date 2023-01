Del Val: “Sorprende la exquisita sensibilidad de las autoridades aragonesas ante el incidente de los Feroz"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la distinta vara de medir de las máximas auroridades de Aragón antes dos incidentes ocurridos en la región: un terrible accidente de tráfico y una presunta agresión sexual en los premios Feroz.

Procuro observar la realidad con ojos responsables, e intento no teñir la realidad, como a mí me gustaría que fuese, que para eso ya tenemos a un par de ministras, maestras en la materia. Bueno, pues la semana pasada, en Zaragoza, ocurrió un terrible accidente, en el que murieron, calcinadas en sus vehículos, cuatro personas. Terrible. Casi podríamos decir que cuatro personas y media, porque la madre de familia de uno de los vehículos estaba embarazada. Ninguna alta autoridad, ni municipal ni autonómica, creo que hiciera declaraciones. A finales de semana, en el festival de cine, premios Feroz, que se celebraba en Zaragoza, hubo un incidente. Una actriz sufrió tocamientos por parte de otro asistente en uno de los festejos. Se llama abuso sexual. Y parece que no hubo violencia, porque la presunta víctima no acudió a ningún centro médico para que le reconocieran las huellas. En fin, un grosero incidente. Lo que me ha dejado sorprendido ha sido la exquisita sensibilidad de las máximas autoridades aragonesas ante el incidente, que me podría haber pasado inadvertido, de no ser por el silencio, el mutismo y la indiferencia que estas mismas autoridades guardaron ante el terrible accidente, cerca de Calatayud.

Tengo cinco nietas, todavía menores de edad, y cualquier abuso o tocamiento, me indigna como si ellas pudieran ser las víctimas, pero al tratarse de personas mayores de edad los implicados en el festival de cine, creo que podrán superar sin traumas el incidente, de la misma manera que los chicos de mi edad superábamos el acercamiento en el cine del pederasta, que nos ofrecía caramelos, y luego nos ponía la mano en la rodilla, y nos obligaba a cambiarnos de fila y de asiento. En Ateca, cerca de Calatayud, durante las fiestas, cuando algún chico se pasaba, le decía la moza “esas manos, que luego van al pan”, y el chico se sonrojaba, o no, pero se apartaba. Lo que me causa una cierta perplejidad es que, ante ese incidente, hasta el presidente de la Comunidad haya hecho una declaración formal, no se fueran a pensar que los aragoneses somos abusadores. En cambio, que muera una familia calcinada en un automóvil parece que ocurre todos los días a orillas del Ebro o del Jalón, y eso no entre en el injusto manual de la corrección política. Y confieso que no lo entiendo.