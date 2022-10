Luis del Val: “Cuando este Gobierno pone la vista en un sector, termina por hundirlo”

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las acciones que lleva a cabo el Gobierno y que terminan mal:

He llegado a una conclusión desazonante, y es que, cuando este Gobierno, pone la vista en un sector, y comienza a llenarlo de halagos, termina por hundirlo. ¿Recuerdan que, hasta hace bien poco, los autónomos veníamos a ser las reinas de todas las fiestas? No había ministro que no llenara de alabanzas a los autónomos, luchadores contra la crisis, apoyo de la economía, valientes que arriesgan sin temor, ejemplo en la madre patria… perdón que a estos ministros lo de la madre patria les suena a facha y prefieren decir Estado de las autonomías, que en vez de levantar a la emoción parece que estás leyendo el Boletín Oficial del Estado. Bueno, había días en que me levantaba por las mañanas, me miraba al espejo, y me daba golpes en el pecho como un gorila diciéndome: “Enhorabuena, eres un autónomo”. Bueno, ayer estuve tomando un vino con un autónomo, nos contamos lo que nos han subido los impuestos, nos pusimos tristes, y no nos abrazamos para acompañarnos en el sentimiento, porque igual por el bar había una forofa la de Ley Trans y venía a casarnos.

¿Se acuerdan de Pedro Sánchez hablando de la España vaciada? ¿Recuerdan con qué emoción hablaba de los pueblos abandonados, que parecía que iba a dejar Moncloa y se iba a ir a vivir a Modorro de los Infantes? Me imagino a alguna de estas mujeres de avanzada edad, en uno de esos pueblos, donde no hay escuela, ni médico, ni vecinos, amagando una lágrima, y creyendo que este hombre les iba a salvar. Bueno, ha pasado el tiempo. Ya ningún ministro habla de la España vaciada. La España vaciada parece que se ha repoblado en unos meses y ya no existe. Pero sigue ahí, en su soledad, en su ausencia de servicios, en su falta de risas de niños -porque no hay niños-; sacrificando vacas, que no son rentables, y observando su presente de aislamiento y su horizonte de nada. Bueno, pues han llegado los Presupuestos Generales del Estado, los más solidarios desde los tiempos en que se inventó el pan, y en la partida para la España vaciada hay 300 millones menos. 300 millones menos. Hoy te ensalzo y te venero, y mañana, o te subo los impuestos o te quito subvenciones. Por favor, miéntannos al estilo antiguo, sin alabanzas previas. No nos creen falsas ilusiones. Por favor. Tengan algo de caridad.

