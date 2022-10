Luis del Val: “Con 16 años, Paquito dirá adiós a sus padres al ir al cole y volverá a casa vestido de fallera"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la incongruente Ley Trans:





A los doce años, cuando faltan unos cuantos para que elijas entre si vas a estudiar ciencias o letras, cuando no estás muy seguro si vas a ser bombero o violinista, según el proyecto de Ley del ministerio de las tartas y los enchufes, ya estás preparado para cambiar de sexo. Y a los 16, según la ley que quieren aprobar, ya lo he dicho, Paquito les dirá adiós a sus padres para ir al colegio, y podrá ir a cambiarse de sexo a una clínica, y volver a casa vestido de fallera mayor y convertido en María Asunción.

Hace poco, a primeros de octubre, en el digital “medicina responsable”, publiqué un comentario en el que preguntaba si quedaba algún psiquiatra en España o se habían marchado todos fuera, porque no había escuchado ninguna voz crítica ante esta barbaridad vestida de progresismo de la señorita Pepis. Y, menos mal, hace ya una semana que han comenzado a pronunciarse, no sólo psiquiatras, sino médicos e internistas, sobre un asunto enormemente complejo, donde el desarrollo hormonal, el cerebral y la educación sentimental, interaccionan y forman una complicada madeja, a la que hay que acercarse con la prudencia que les ha faltado siempre a las tontas contemporáneas que van de sobradas por la vida.

También van de sobrados los secesionistas del Parlamento catalán, que no quieren que la Policía les proteja de atentados, y han votado en contra de la orden de expulsión a un salafista, sin saber lo que ha hecho o estaba tramando hacer. No es nuevo. El secesionismo catalán siempre se ha llevado bien con el terrorismo, y no lo digo sólo por la reciente búsqueda de la colaboración con Putin, el jefe del ejército terrorista ruso, sino de hace unos pocos años, cuando un representante de los secesionistas se marchó a entrevistarse con los jefes de la banda criminal ETA para rogarles que, si seguían matando, que, bueno, que mataran en Segovia, en Sevilla o en Albacete, a ellos les daba igual, pero que, por favor, dejaran de matar en Cataluña. Quien es capaz de esa miserable misión es capaz de obstruir la labor de la Policía, incluso levantando sospechas sobre si ese salafista suní ha prometido que no hará atentados en Cataluña. Porque, al fin y al cabo, si matan fuera mejor para el cobarde secesionismo.

