Del Val: “Me dejó sin temblores cuando Sánchez dijo que gestionará la crisis económica igual que la pandemia"

Después de escucharte a ti y a Jorge Bustos, que estuvo en el Senado de testigo de cargo, he llegado a la brillante conclusión de que parece que Feijóo y Sánchez no se van a casar. Eso sí, es posible que asistan a una boda, pero por separado. Me refiero a la boda que se está tejiendo en torno al relevo del Consejo General del Poder Judicial, pero si se produce Feijóo y Sánchez asistirán cada uno por su lado, uno por parte del novio y, otro, por parte de la novia.

Prometo que no voy a comentar una palabra de esto, ni en el metro, ni en el autobús, porque me preocupa de manera bastante relativa, y eso que no soy Einstein. Lo que me dejó casi con temblores fue cuando el presidente del Gobierno afirmó que iba a gestionar la crisis económica de la misma manera que gestionó la pandemia del covid. Normalmente, cuando afirma cualquier cuestión de manera contundente se suele dibujar una sonrisa en mis labios, porque Pedro I, El Mentiroso, miente con tanta frecuencia que no me lo tomo en serio, pero es que en esta ocasión hay visos terribles de que va a cumplir, excepcionalmente, su palabra. ¿Cómo empezó la gestión de la pandemia? Afirmando que no existía tal pandemia, que se podía asistir a manifestaciones masivas, y arrejuntarse en los estadios deportivos, en los cines y en la barra del bar? ¿Cómo siguió? Aconsejando que lo de las mascarillas, bueno, que el aprensivo que quisiera se las pusiese, pero que era una exageración.

¿Cómo ha empezado a gestionar la crisis económica? Negando que hubiera una crisis económica, afirmando doña Nadia que íbamos a crecer tanto que hasta los enanos jugarían al baloncesto, y que seríamos el país de la Unión Europea que más se iba a desarrollar ¿Cómo ha seguido, después de que todas las autoridades bancarias y financieras demostraran que vamos a estar, ya estamos, en la cola? Rebajando el crecimiento, y anunciando que nos va a dar una mascarilla para pagar el recibo de la luz. Está cumpliendo su palabra. Ya solo faltan que nos diga que el reparto del dinero europeo lo vigila un comité de expertos que nunca existió. De momento, ha nombrado a un colaborador suyo para que vigile. Es por esto por lo que nunca te puedes fiar de un mentiroso: y es que, a veces, le da por decir la verdad.

