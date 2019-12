Luis del Val: "No creo que al "prófugo" se le ocurra entrar en territorio español"

El ciudadano Torra, con más vocación de manifestante que de responsabilizarse de gobernar una comunidad, ha sido condenado a año y medio de inhabilitación. Eso no quiere decir que mañana le nieguen la entrada a su despacho y sea suspendido automáticamente en sus funciones. Caben recursos de sus abogados, y el asunto se prolongará durante algunos meses, como sucede en cualquier país sujeto a Derecho, y con un poder Judicial independiente. Esto del poder judicial independiente no le cabe en la cabeza a ningún totalitario nacionalista, y las garantías que le parecen bien en el caso de Torra, resulta que no le gustan en el caso de Oriol Junqueras, porque sobre lo de si se le debió dejar o no ir a recoger su acta de diputado, hay cinco días para que las partes presenten alegaciones, y ya veremos lo que, luego, decide el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, no Pedro Sánchez. Si Pedro Sánchez sigue empeñado en continuar con estos socios, que le someten a un chantaje continuo, le puede indicar a la Abogacía del Estado que presente alegatos favorables a Junqueras, y la abogacía del Estado, según su capacidad de soportar las náuseas, puede cumplir el encargo. Nada más. Porque, aunque la abogacía del Estado exigiera que el Tribunal Supremo nombrara a Oriol Junqueras fallera mayor de Valencia y reina de las Fiestas del Pilar, no lo podría hacer, primero, porque no son de su competencia tales nombramientos y, segundo, porque Oriol Junqueras está condenado en sentencia firme por un grave delito, que respeta el Tribunal Europeo, y no puede salir a saludar desde una carroza, al menos por ahora.

Bueno, es probable que "el prófugo" pueda ir a recoger su acta de diputado europeo. Nada se lo impide. Pero no creo que se le ocurra entrar en territorio español, porque hay una orden de búsqueda y captura por un grave delito cometido con anterioridad a su condición de diputado europeo, y lo meterían en la cárcel. Después su abogado -un buen abogado ex-presidiario- alegaría lo de la inmunidad, y mientras se resolviera seguiría en la cárcel, como sigue Oriol Junqueras, porque eso, mis queridos niños nacionalista, no lo puede resolver Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez no manda en los jueces, y le podéis someter a chantajes, y a amenazas y subir el precio de la investidura, pero no puede. Por cierto, la figura de la inmunidad parlamentaria se estableció para que el diputado tuviera libertad en la exposición de sus ideas y no fuera extorsionado por ellas o impedir su libertad con enredos judiciales. Para eso es la inmunidad parlamentaria, no para lavar delitos o blanquear actos criminales. Y la inmunidad también se puede derogar por el propio parlamento que la concede. O sea, que el Prófugo, cuyas muestras de valentía son notorias, no va a venir a territorio español. Otra cosa sería en la República Independiente y totalitaria de Cataluña, donde los jueces serán nombrados a dedo, y de las multas a rotular en castellano se pasará a la prisión, y el cuerpo de delatores será la Stasi hablando en catalán. Pero aun falta, mis queridos totalitarios. Hasta podría darse el caso de que Sánchez, una vez más, cambiara de opinión, y buscara otros socios que lavaran su imagen de trapisondista en busca de la investidura.