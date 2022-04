Luis del Val: “Con la Ley Trans, vendrá Merceditas del colegio y responderá: «Me llamo Manolo»”

Leo que las acciones de Netflix han descendido en la Bolsa, porque se han dado de baja más de 200.000 suscriptores, y no me extraña, no porque afirme que las series de Netflix sean malas -que no lo sé, porque no veo series- sino porque la realidad es una serie que supera la imaginación del más creativo de los guionistas.

Ahí tienes el fútbol español, que yo, cuando veía a un jugador decir que venía al equipo a darlo todo, casi me daba miedo, pero resulta que los hay que lo dan todo por las comisiones. Y el pobre presidente de la Federación, perseguido por las mafias, que dice que igual le ponen un saco de cocaína en el maletero del coche. Pues nada, si le hacen eso que llame a Piqué, que es capaz de sacarle una comisión a la misma Policía.

De todas formas, mi admiración por ese presidente, admiración rendida, porque puede pasar tanto tiempo hablando como Fidel Castro -que te ponías a escucharlo y te hacías mayor- y, encima, sin tener que levantarse para ir a mear, eso es una próstata de oro, y si hay un balón de oro, debería existir una próstata de oro, y que se la den al amigo de Piqué.

Pero es que, en los próximos capítulos de la serie del ministerio de Igualdad, preparan una Ley Trans, por la cual, a los dieciséis años, cuando los menores ni siquiera tienen claro qué quieren estudiar, podrán decidir si son chicas, chicos, o alternativos. De repente, vendrá Merceditas del colegio y le preguntará su mamá: “¿Qué tal en el colegio, Merceditas?”. Y responderá: “Ya no soy Merceditas, me llamo Manolo”. ¡Menuda serie, cuando eso suceda en casa de Merceditas o en la del vecino!”.

Pero si te gustan las hazañas bélicas, ahí tienes la guerra del Carnicerito de Moscú, donde toda atrocidad contra civiles tiene cabida. Los soldados le importan menos. Hay camiones frigoríficos en Ucrania, repletos de cadáveres de soldados rusos, y el Carnicerito de Moscú no se los quiere llevar.

Y si prefieres volver a la comedia de las comisiones, hay de todo, y eso que está todavía sin estrenar la serie que ocurrió cuando estaba Salvador Illa de ministro, y médicos y enfermeros se protegían con bolsas de basura, y logramos ser el país con más víctimas de personal sanitario de toda Europa. Como para perder el tiempo viendo series, cuando resulta que estamos todos trabajando en varias series a la vez.