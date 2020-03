Luis del Val: "Ayer saltó por los aires el artículo 14 de la Constitución"

Ayer pudimos comprobar que no es necesario emprender un complicado proceso para la reforma constitucional, sino que simplemente basta con que no se cumpla la Constitución, y ya está, no pasa nada, y nadie se escandaliza. Ayer, quedó certificado que saltó por los aires el Artículo 14 de la Constitución, ese que nos creímos, y que dice que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. El preso Oriol Junqueras, salió de la cárcel, sin someterse a la preceptiva declaración de arrepentimiento -al contrario, proclamando que volverá a delinquir en cuanto pueda- y se marchó a una afamada universidad, de la que no habíamos oído hablar, y que me imagino que, además de presos sediciosos, incorporará violadores, atracadores, estafadores, blanqueadores de capitales y otros delincuentes, con un claustro que asombrará al mundo.

Además del artículo 14, la ministra Celáa prepara la voladura del apartado 3 del artículo 27 de la Constitución, que dice expresamente: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Pero hay más, la compañera ministra del vicepresidente prepara un proyecto de ley -redactado con prisas y confundiendo una ley con la entrega de una tarta de cumpleaños- en el que salta por los aires el principio constitucional del artículo 24 donde se declara que los españoles tenemos derecho a la presunción de inocencia. José María Carrascal, que no es tan vago como yo, recuerda las condiciones legales para que un chico pueda salir con una chica: la chica debe “manifestar libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar”. Esto, naturalmente, a la primera no hay quien lo entienda, así que repito: “manifestar libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes su voluntad expresa de participar”. Como tengo cinco nietas ya les he dicho a sus madres, una, abogado y la, otra, psicopedagoga, que van a pasar de buscarles una canguro, a buscarles un notario que les acompañe a la discoteca, cuando tengan edad de salir por la noche. Pero, además de convertir la Constitución en papel higiénico, el sentido común salta por los aires, y la última es que se prohíben los partidos de fútbol, donde pueden reunirse quince o veinte mil personas, pero los mismos que prohíben concentrarse en un estadio de fútbol, por precaución al coronavirus, convocan una manifestación feminista que puede reunir cien mil, doscientas mil, trescientas mil personas o más. ¿Serán machistas secretos que quieren poner en peligro la salud de las feministas? ¿Quiénes van al fútbol mayoritariamente? Los chicos ¿Quiénes van mayoritariamente a las manifestaciones feministas? Las chicas. Blanco y en botella. No me extraña que diga una seño que quiere volver a casa sola y borracha. Me imagino que es para olvidar lo que están haciendo.