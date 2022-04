Luis del Val: "Andy es un alumno acosado en el Instituto de Cheste por unos profesores repugnantes"

Nunca he sido un padre coraje. La única ocasión fue cuando mi hijo me contó que le habían ordenado cortarse el pelo en el colegio, porque lo llevaba demasiado largo. Llamé al director y le pregunté si esa era la norma del centro. Me dijo que sí. “Muy bien -le respondí- entonces, por favor, envíeme un escrito explicando que esa es la norma, porque necesito su escrito y su firma para comprobar que no es un capricho suyo o ha tenido una mala semana”. Nunca lo recibí y mi hijo no se cortó el pelo.

Por eso mismo, como no he tenido ocasión de vivir circunstancias más extremas, e ignoro si hubiera sido un buen padre coraje, quiero mandar un abrazo sincero a don Carlos Costa, padre de Andy Costa, un alumno que está siendo acosado en el Instituto de Cheste, Valencia, por unos profesores repugnantes, que se vengan del alumno y le rebajan las notas y le aíslan en un aula de castigo, no por llevar el pelo largo, sino porque pretende examinarse en castellano y no en valenciano, ya que el español es su lengua materna y la que domina.

Como los acosadores profesores y director del Centro de Cheste no me pueden castigar a mí, les volveré a decir que es repugnante su acción, y que si las autoridades autonómicas no detienen este asqueroso hostigamiento se harán cómplices de uno de los abusos más pútridos e infectos, rechazado por todas las doctrinas pedagógicas, y lo digo yo que he impartido clases y soy un huido de la enseñanza.

Me ha causado una dolorosa sensación contemplar la fotografía del perseguido Andy Costa en la portada de ABC. Y quiero enviarle a la familia Costa un abrazo solidario de padre y de antiguo enseñante, y mi admiración, porque no se puede vivir de rodillas ante este hediondo fascismo nacionalista que emponzoña la sociedad, y ante el que tenemos el deber de levantarnos, antes de que su bota se haga más grande y la tengamos sobre la boca y nos vuelva mudos. Ya está sucediendo en zonas de Cataluña, y ahora se extiende a Valencia, a Cheste, ensuciando la memoria del pedagogo Ricardo Marín Ibáñez, aguando su buen vino y poniendo a Cheste en la lista de las infamias del totalitarismo nacionalista. Gracias, familia Costa, por luchar por la libertad.