Luis del Val: “Ahora sabemos que la patronal catalana de Fomento alberga a ilustres tontos contemporáneos”

La patronal catalana Fomento del Trabajo es la asociación más antigua de Europa, porque hunde sus raíces nada menos que en el siglo XVIII, cuando las hilaturas comenzaron su andadura, y los sucesivos reyes de España prohibieran a sus súbditos comprar tejidos de otros países europeos, aunque fueran más baratos en un 300%. Ese monopolio fue la base de una prosperidad de la que no gozaron otras regiones españolas, pero a ninguna de esas regiones se le ha ocurrido decir nunca “Cataluña nos robó”.

El empresariado catalán contemporáneo siempre ha sido complaciente con el nacionalismo, entre otras cosas porque muchos de sus componentes eran nacionalistas, posición tan legítima, como ser de Vox o de los comunistas de Podemos.

Es cierto que se opusieron a la celebración del referéndum, origen de todo el desastre que vino después, pero en muchas ocasiones su silencio ha sido tan obsequioso con el secesionismo que más que prudencia pudo parecer a muchos cobardía o complicidad.

Ya sabíamos que en la secular organización había muchos nacionalistas, pero lo que ignorábamos hasta ahora es que albergara algún ilustre tonto contemporáneo. Porque hace falta ser un tonto contemporáneo distinguido para proponer que la desastrosa gestión económica de los secesionistas catalanes se arregle subiendo los impuestos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, una comunidad que tiene bastante menos autonomía que Cataluña. En su petición a Pedro Sánchez ya sólo faltaba que reclamaran la obligatoriedad, por Ley, de que los madrileños compraran productos catalanes, como ocurría con las hilaturas y tejidos del siglo XVIII y XIX. Sale la alcaldesa de Vic afirmando que hay una etnia catalana a la que se distingue a simple vista, y en Fomento del Trabajo deben pensar que eso aumenta las ventas del famoso salchichón. ¿Por qué se creen que la Caixa se marchó de Cataluña? Porque mucha gente comenzó a retirar sus cuentas de la entidad, a la que asociaban con el independentismo. ¿Por qué más de 3.000 empresas tienen sus fábricas y sus almacenes en Cataluña y su sede fiscal fuera? Porque entre los sectarios secesionistas, y esa alcaldesa que está dispuesta a hundir a Barcelona, conviene cuidar a los clientes, cuyo porcentaje mayor se encuentra en el resto de España.

En fin, cuando recuperen la cordura, y dejen fuera de la junta directiva a los tontos contemporáneos -que son tan contagiosos como los enfermos de coronavirus- se darán cuenta de que subir los impuestos a los madrileños no les aliviará la cuenta de resultados, porque mientras mantengan a los Torra, Torrent, El Prófugo y compañía, con una deuda que supera ya los 70.000 millones de euros, el desastre no es la separación, el desastre ya lo pueden comprobar ustedes cada día. Y ustedes no son del todo culpables, pero los que vivimos fuera de Cataluña y, a pesar de todo, seguimos comprando salchichón de Vic, muchísimo menos.