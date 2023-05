Luis del Val: "A la satisfacción de no vivir en China se ha añadido el sosiego de no vivir en Badalona"

A veces, la asociación de dos noticias, te lleva a conclusiones. Por ejemplo, la información que te recuerda que Fang Bin, ha sido puesto en libertad.

¿Y quién es Fang Bin? Pues un periodista chino quien, a través de las redes, fue el primero que advirtió del desastre mortal del covid en Wuham, aviso que salvó miles de vidas. En premio, el gobierno chino lo metió en la cárcel.

Así que, cuando me invadía la satisfacción de no vivir en China, leo en El Mundo, un reportaje de Gerard Melgar, donde me entero que la familia de la niña violada hace unos meses, en el centro comercial Mágic Badalona, se marcha de Badalona.

El centro comercial -donde las violaciones en los lavabos se repiten- mostró un entusiasmo perfectamente descriptible al no identificar al cobarde empleado de seguridad, que no le hizo el menor caso a la menor. Identificados los agresores, y recluido uno de ellos en un centro de menores, y actualmente en libertad, comenzaron las amenazas de muerte a uno de los hermanos de la niña violada.

Hasta tal punto que el hermano acudía al instituto con escolta policial, y, aun, así, le lograron poner un cuchillo en el cuello. Tanto el instituto como el centro escolar, al que acudían el hermano y la víctima, tardaron meses en reaccionar, y no digamos el consejero de Educación que se lo tomó con bastante calma.

Si se hubiera tratado de la denuncia a un profesor que daba clases en castellano hubiera sido más rápido, porque el totalitarismo secesionista tiene clasificados los delitos graves como ése, a los leves, de violaciones a niñas y otros asuntos de escasa importancia para el buen secesionista.

Por fin, la familia abandona Badalona, y, ahora sí, las autoridades que les ampararon con desgana, les están ayudando al papeleo para que esta familia molesta se vaya y les deje en paz.

Esta mañana, a la satisfacción de no vivir en China se ha añadido el sosiego de no vivir en Badalona. Pero si China está lejos, Badalona está cerca, y me consta, que el totalitarismo, la cobardía y la corrupción se extienden si no se les ataja. A Fang Bin, el chino que nos avisó del Covid, le premiaron con la cárcel. A la familia que le violaron a la hija y amenazaron de muerte a su hermano, la han premiado con el destierro. Plutarco no pasa de moda, y los paralelismos morales se repiten.