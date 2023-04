Luis del Val: "¿Saben cuántos embalses se han destruido sólo en 2021 bajo el gobierno de Sánchez?"

Estoy rejuveneciendo. Y mucho. Cada día, me levanto y escucho lo mismo que le escuché al dictador Franco en mi primera juventud: la sequía y el problema de la vivienda. Los ministros falangistas construyeron decenas de miles de viviendas de protección oficial, sobre todo José Antonio Girón de Velasco. Y no sólo en las ciudades, sino en zonas rurales, donde gracias a los planes del Iryda y la concentración parcelaria, miles de españoles se encontraron con una vivienda, y un campo.

Y, en cuanto a la sequía, se construyó el mayor porcentaje de presas y embalses que tenemos. Pero Franco no la llamaba sequía, sino “pertinaz sequía”.

Estamos en plena sequía y hace año y medio se destruyeron 108 presas y azudes

Pero para pertinaz la ministra esta de Igual da una ley que otra que, a pesar de tener a todo el parlamento en contra y a la inmensa mayoría de la sociedad; a pesar de que por su ley -aplaudida en su día por Pedro I, El Mentiroso- se les han rebajado las penas a más de mil violadores y abusadores, mientras más de un centenar están en la calle, ella sigue, y sigue y sigue, y también me rejuvenece, porque me recuerda a Felipito Takatún, un personaje creado por el cómico argentino Joe Rígoli, a raíz de un sketch, donde después de no acertar ninguna pregunta en un concurso, decía siempre: “Yo sigo”.

¿saben cuántos embalses se han destruido sólo en 2021 bajo el gobierno de Sánchez?

Y nuestra Felipita Takatún, sigue y sigue, diciendo que es de noche, mientras el sol que a todos nos alumbra cae sobre su rostro impávido ante el raciocinio, y, claro, no llueve. Por cierto ¿saben ustedes, cuántos embalses se han destruido en España, sólo en el año 2021, bajo el gobierno de Pedro I, El Mentiroso? No uno, dos ni tres: más de cien embalses han sido destruidos. O sea, estamos en plena sequía y hace año y medio se destruyeron 108 presas y azudes.

Algunos porque dicen que tenían más de 75 años. Eso me da miedo: tengo muchos amigos de más de 75 años e igual los eliminan como a los embalses para ir arreglando el lío de las pensiones. Y, otros, por ecologismo, porque una presa estropea el curso natural del río. Claro, pues nada a desmantelar las carreteras que estropean el estado natural de la tierra. Y las vías ferroviarias. Dentro de poco, si continúa la sequía y continúan estos sabios y sabias, igual nos ponen unos carteles que digan: “Se ruega escupir en el suelo”, más que nada por aportar algo de humedad a este ambiente seco de agua y de inteligencia.