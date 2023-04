Luis del Val: "Esperaremos sentados a que empresas andaluzas que se anuncian en TV3, retiren la publicidad"

Un poco más allá de las 8, decía Javier González Ferrari, que los zafios injuriadores de TV3, que insultan a la Virgen del Rocío y a los andaluces, no se atreverían a insultar ni a injuriar a los musulmanes. Y hace falta tan poco ingenio como el que muestran para crear un sketch donde Mahoma coma jamón y se tome un vasito de vino. Pero no lo harán, querido Javier, porque son cobardes. Y no hay que irse a religiones exóticas: si a estos profesionales del insulto a las advocaciones religiosas, les da por regoldar su ponzoña, pretendidamente humorística, sobre la Virgen del Pilar, que les queda mas cerca que la Virgen del Rocío, te aseguro, Javier, que se hubiera organizado una marcha de miles de aragoneses para plantarse ante el número 1de la Calle Oriol Martorell, de Sant Joan Despí (Barcelona).

Y que el teléfono de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 93 44 44 800, repito 93 44 44 800, no dejaría de sonar por parte de aragoneses ofendidos que, ya que han escarnecido y vituperado a su madre religiosa y emocional, querrían mandar recuerdos a las madres de los agraviadores sin causa, de estos cobardes que, ante las educadas peticiones de perdón, han respondido que los andaluces pueden esperar sentados.

Bueno, me contaba el gerente de un supermercado, que comienzan a bajar las ventas de productos de Cataluña. A mí eso me parece un error, pero comprendo que la incitación al odio genera más odio, y entonces nos olvidamos de la mayoría de catalanes que no son ni tan cobardes, ni tan agraviadores, ni tan caguetas, ni tan zafios en insulto, ni tan gallinas en la selección de lo que ellos llaman sátiras y son regüeldos con trazas de vómito. Es cuestión del euro. Hasta los grandes bancos catalanes han trasladado su domicilio fiscal y pagan los impuestos en la podrida España. La pela es la pela, y el euro es el euro. Esperaremos sentados a que las empresas andaluzas que se anuncian en TV3, retiren la publicidad de un medio hediondo, que se dedica a mofarse de las creencias religiosas del pueblo andaluz, que ridiculiza su acento, y que pretende mostrar la superioridad del catalán secesionista. Y son superiores: en grosería, en zafiedad, en torpeza, y en cobardía. Porque si otro gobierno no les necesita se volverán serviles. Veremos, sentados, cómo la chulería se vuelve untuosidad.