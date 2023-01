Luis del Val: "Pedro I, el Mentiroso y el alcalde de Madrid creen que me sobra el dinero"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de Herrera en COPE en la subida de impuestos para muchos ciudadanos que son "ricos" según el Gobierno:

"No tengo más remedio que confesarlo: soy rico. Bueno, al menos noto que este año me van a tratar como si fuera rico. Cuando escuchaba decir a Pedro I, El Mentiroso, que iban a por los ricos, y que los iban a freír impuestos, a mis tres amigos ricos que tengo, pero ricos de verdad, les decía que tuvieran cuidado, pero nunca imaginé que yo formaba parte del grupo, y este año ya estoy entre los autónomos que, de momento, pagará la tasa de 250 euros. Soy rico. No quiero ni pensar lo triste que estará el marido de la ministra Teresa Ribera, que es muchísimo más rico que yo, porque pasó, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia -donde sólo ganaba poco más de 10.000 euros mensuales- a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde ya las estrecheces se alivian un poco, y cobrará casi 12.000 euros al mes, con lo cual, si sumamos el sueldo de su señora ministra, esperemos que lleguen a fin de mes.

El que se ha librado de pagar más es el marido de la ministra Nadia Calviño, al que le habían creado un puesto de trabajo en el Patrimonio Nacional -entre 7.000 y 10.000 euros mensuales, tampoco tanto- y al que ha renunciado para que no le acusen de que lo enchufa su santa. Por cierto, no sólo Pedro I, El Mentiroso está convencido de que soy rico, el alcalde de Madrid, también está convencido de que mi viejo coche debo cambiarlo por otro nuevo, que me sobra dinero para eso, y me castiga a que ni siquiera pueda pisar la M-30, salvo castigo de multa. Debe pensar el señor Almeida que, si soy rico, qué más me dará pagar ocho o diez multas al mes. Por cierto, señor alcalde, los madrileños que vivimos fuera de la ciudad de Madrid, no lo hicimos por capricho, sino porque cuando decidimos ir a la periferia no éramos ricos, cómo cree el alcalde, y los pisos eran más baratos. Echo en falta a Juan Barranco, que a algunos periodistas nos concedía un distintivo para aparcar gratis, pero claro, es que ninguno éramos ricos, como ahora. Me ha dicho mi mujer que si somos ricos, que nos vayamos al Caribe y le he dicho que, antes, que la nombren ministra y me enchufe en un puesto de 10.000 euros al mes. Me ha contestado que no diga tonterías. Las malas son las tonterías que llevan a cabo los demás, sean alcaldes o presidentes de Gobierno".