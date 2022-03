Luis del Val: "Solo nos faltaba que en medio de tan preocupante panorama nos toquen los huevos"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en la preocupante situación que vive España:

"Hoy, el corresponsal del diario El País, en Moncloa, don José Manuel Albares Bueno, explicará la información que ayer ya envió a su diario. Es verdad que, también ayer, don José Manuel Albares compareció en el Senado, pero lo hizo solo como ministro de Asuntos Exteriores, no como corresponsal del diario, y hoy, por fin, nos vamos a enterar de eso del Sáhara. No estoy muy ilusionado, porque las adivinanzas sobre si se lo dijeron antes a Argelia o no, si la que miente es Argelia o el que miente es Albares, me aburre bastante. Además, la fórmula mágica del Gobierno no me está funcionando en mi casa.

Miren: llevo cuatro días sin lograr que el cargador de una tableta funcione. El primer día, como no se ponía en marcha, le dije que era un cargador de la ultraderecha, a ver si reaccionaba. Nada. Al segundo día, le dije que no sólo me perjudicaba a mí, sino a toda la familia, pero siguió sin funcionar. Ayer, recurrí a lo que el Gobierno me ha enseñado, y le llamé, con todas las letras, facha, pero esta es la hora en que sigue sin cargar. Iba a solucionarlo, yéndome a comprar otro cargador, antes de que la huelga de transportes nos deje sin cargadores, pero me voy a esperar al día 29, porque creo que el día 29 se soluciona casi todo. No quiero reunirme con el enchufe de la plancha, no me pase como a la ministra, que se reunió con los que no convocaban la huelga, y algunos salieron de la reunión uniéndose a la huelga. Vamos, si además del cargador de la tableta, deja de funcionar el enchufe de la plancha, tengo un lío con la asistenta o con mi mujer, o con las dos. Nada, voy a tranquilizarme y a esperar al día 29, porque ya estará aquí Pedro I, El Mentiroso, y algo nos contará, e igual le hacen la ola los ministros o le dan esa ovación que sus diputados le regalan cuando vuelve de Europa.

Ya hay síntomas de mejora, porque sube la gasolina, sube la luz, no se arregla la huelga de transporte, y falta pescado, pero el ministro de Cultura les va a dar un cheque de 400 euros a los que cumplan 18 años y ya puedan votar. Que no se entere su padre, que igual se lo quita para pagar la luz. Pero no estoy tranquilo, porque he escuchado a nuestros compañeros de COPE, en el informativo local, y he oído que en un pueblo de Madrid hay síntomas de peste aviar. Mira, ya solo nos faltaba eso: que en medio de tan preocupante panorama nos toquen los huevos".

