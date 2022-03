Luis del Val: "Sánchez, experto en descubrir talentos, nombró a Raquel Sánchez ministra de Transportes"

Raquel Sánchez Jiménez, por si no lo recordaba usted, es ministra de Transportes. Fue durante siete años alcaldesa de Gavá, y pertenece al Partido Socialista de Cataluña. El presidente del Gobierno, experto en descubrir talentos, nombró a Raquel Sánchez Jiménez ministra de Transportes, y, como ministra, tuvo una actuación discreta hasta que se le ocurrió empezar a bautizar estaciones de tren, en una etapa ferroviaria en la que parece que los trenes llegaban puntuales.

Puede ser casualidad, pero el otro día hubo un lío con los trenes de cercanías, y nuestra compañera Rosa Belmonte, en su artículo de ABC, confiesa que todavía no se ha repuesto al escuchar a un responsable del Ministerio de Transporte declarar que su visión de la seguridad informática era holística. Holístico debe venir del griego, holos, que creo que significaba algo así como total. O sea, que para el ministerio unos trenes de cercanías son una parte del todo y, por tanto, no deben tener mucha importancia. Pero es que, también ayer, la ministra, después de reunirse con los transportistas que no están en huelga -que es algo así como si el médico auscultara a los miembros de la familia que no están enfermos- dijo que el problema prácticamente estaba resuelto, porque iba a asegurar la seguridad del transporte.

ASEGURAR LA SEGURIDAD

Hasta que llegó Raquel Sánchez Jiménez, ignorantes de nosotros, nos manejábamos con la seguridad a secas, y así nos iba, pero ella ha descubierto asegurar la seguridad, que es una seguridad que van a envidiar en toda Europa, donde seguramente franceses, suecos y alemanes, siguen con la seguridad sin asegurar. Intentando descifrar lo que significa asegurar la seguridad he llegado a la conclusión de que va a poner a más guardias civiles escoltando los camiones que no están en huelga. Bien.

En muchos puertos pesqueros siguen los barcos sin faenar y, en algunos, los que faenan no encuentran camiones que transporten el pescado. Claro que, en cuanto se ponga en marcha el aseguramiento de la seguridad todo esto se resolverá. A no ser que el aseguramiento de la seguridad se tropiece con un aumento de la huelga, y que la huelga sea holística, es decir, total. Pero entonces, visto el talento de Raquel Sánchez Jiménez, se convertirá en negociadora de la negociación y todo quedará resuelto. Holísticamente, por supuesto.