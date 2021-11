Del Val, a los asesores de Sánchez: "Alguien le diga que no aguantamos dos consejos de ministros a la semana"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en las reuniones de los consejos de ministros durante el mes de diciembre:

"Buenos días, Carlos, por decir algo, porque desde que me he enterado de que van a celebrarse dos consejos de ministros cada semana, me ha entrado un cansancio como si tuviera el ómicron. En alguna ocasión ya he escrito que el mes más tranquilo para vivir en España es el mes de agosto, no porque la mayoría de los españoles estén de vacaciones, sino porque están de vacaciones los ministros. Y, cuando los ministros están de vacaciones, no hay consejo de ministros. Bueno, pues si no quieres caldo, dos tazas, que a ver quién nos pone la vacuna de esta sobredosis.

A mí escuchar a Pedro I, El Mentiroso, afirmar que el precio del recibo de la luz a finales de año será igual que el del año 2018, ni me inmuta, ni me irrita, ni me enfada, porque está cumpliendo su papel de mentiroso, con la misma previsibilidad con la que el perro ladra. Lo peor es soportar, cada semana, verle decir lo bien que vamos a vivir, gracias a los reales decretos que han salido del consejo de ministros; lo felices que seremos todos, y -lo que menos soporto- la prosperidad que nos va a salir hasta por los pabellones auditivos, cuando lleguen los fondos europeos. Eso de esperar los fondos europeos empieza a ser como “Esperando a Godot”, o como “Bienvenido Mr. Marshall”, que ya verás como pasan de largo, y nos quedamos, no como antes, sino con más deudas. Sólo falta que, después, salga la ministra de Hacienda, que suele hablar como lo hacía Pepe Isbert, y diga eso de “Os debo una explicación, y la explicación que os debo es que os debo una explicación”.

Acabo de mirar el calendario de diciembre y ¡menudas Navidades nos esperan! Nochebuena cae en viernes, lo que quiere decir que tendremos tabarra de referencia del consejo de ministros, el martes, 21, y el jueves, 23. Después de dos tabarras sobre los decretos leyes, a ver cómo te pones a cantar un villancico. Pero es que para despedir el año, puede que haya consejo de ministros el 28 y el 30, con lo que más que despedir el año puede que entren ganas de dar el adiós a la vida. Por favor, por favor, de los 1.300 asesores que alguien le diga a Pedro I, El Mentiroso, que esa sobredosis de dos consejos de ministros a la semana, puede que la soporten los ministros, pero es muy improbable que lo podamos aguantar los españoles".

