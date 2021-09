Del Val: "Pedro I, El Mentiroso, dice que nos baja el precio de la luz y calla que subirá el año que viene"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el furor ecologista que les ha entrado a los políticos:

Audio





[ESCUCHA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Hubo una película que no ví, que se titulaba “¿Por qué le llaman amor, cuando quieren decir sexo?” . La película que estamos viviendo podría titularse: “¿Por qué a la subida de impuestos, tasas, multas y facturas le llaman ecologismo?” ¿O por qué nadie dice, de manera clara y prístina, que el ecologismo es muy caro? Pedro I, El Mentiroso, haciendo honor a su apodo, dice que nos baja el precio de la luz, pero se calla que lo aplaza al año que viene, que está a la vuelta de dos meses y medio. Lo que no paguemos en 2021 lo pagaremos en 2022, o en 2023, pero lo pagaremos, y ese aumento es el impuesto a la ecología.

El alcalde de Madrid no miente, pero nos recuerda que somos pobres y que la ecología de la ciudad la vamos a pagar los que no seamos ricos, porque los ricos podrán comprarse un coche nuevo, eléctrico o híbrido o mediopensionista, pero los que no han podido cambiar de automóvil, porque no tienen dinero suficiente, pagarán el pato del ecologismo y, además, se expondrán a un bonito sorteo de variadas multas. La presidenta de la Comunidad de Madrid quita los impuestos y el alcalde de Madrid los pone en multas. Por cierto, mis felicitaciones a los cabezas de huevo municipales que se les ha ocurrido que es ecologista circular a 15 kilómetros por hora. Soy de letras y tengo pocos conocimientos de ciencias, pero conduzco desde los 18 años y sé que a 15 K/h el motor consume el cuádruple de combustible, al tener que ir en primera. Los coches irán más lentos, pero las calles estarán más apestosas. Por cierto, al andar vamos a una velocidad de cinco o seis kilómetros por hora; un patín circula a unos 18 kilómetros por hora. Madrid será una ciudad donde, en algunas calles, los patines superarán la velocidad de los automóviles, y los adelantarán o por la calzada o por la acera. A lo mejor, esta tontería contemporánea se les ha ocurrido para atraer el turismo y que venga gente de toda la Unión Europea a grabar vídeos donde se vea a los patines ir a mayor velocidad que los automóviles. ¡Quién sabe! De repente, todo político de derechas o de izquierdas, al grito de ¡contaminador el último! se ha convertido en un entusiasta ecologista. Y es que les sale barato: lo pagamos los más pobres, en multas, en recibos o en impuestos".

También te interesa

Luis del Val: "Sánchez sabe que no todos los vacunados le han votado, pero les pone la vacuna sin rencor"