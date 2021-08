Luis del Val: "Todo lo que está pasando es decadencia, cobardía y miseria moral"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de 'Herrera en COPE' en lo que está ocurriendo en el mundo con la situación en Afganistán y lo que está pasando en España, en concreto en el País Vasco con los homenajes a los etarras:

Audio









[ESCUCHA LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"No tengo nada contra las mascotas, y he sido dueño de perro, soltero, casado, con niños e incluso cuando los niños crecieron y volaron del nido. Y creo que en Kabul no hay boutiques para perros, porque lo sabría por Ángel Expósito, que seguro que le habría llamado la atención. Cuento esto porque en el Reino Unido ha saltado la polémica al enterarse de que, mientras miles de afganos anhelaban salir del infierno, un vuelo chárter sacó de Afganistán a 170 perros y gatos. Casi me extraña que haya saltado la polémica, porque de mis visitas a Reino Unido tengo anotado que, en los restaurantes, son bastante mejor recibidos los perros que los niños. Entras con un niño a un restaurante de Londres o de York y miran al niño con la sospecha de que incendiará el local o derribará un par de mesas.

Antes de que algunos oyentes saquen pecho y se muestren satisfechos de vivir en España, les recordaré que aquí, en nuestro país, hay unos 13 millones de perros, casi el doble que niños menores de 15 años -más perros que niños-. Tengo que reconocer que cuidar un perro sale más barato que criar un niño; que te puedes marchar de vacaciones exóticas, dejando el perro en una perrera, si no encuentras un abuelo a mano, y que le puedes soltar un correazo en público, mientras al niño no le puedes ni levantar la voz.

Por cierto, ese par de tontas contemporáneas de guardia, que sufren todos los días al recordar que las gallinas son violadas por los gallos, todavía no han dicho una palabra del futuro que les espera a las mujeres afganas, después de la derrota occidental. Derrota, sí. Por eso, me sorprende que saquemos pecho por lo bien que lo hemos hecho en la huida. Bueno, un militar diría repliegue estratégico, pero ha sido una derrota, y sentir satisfacción porque no nos han encorrido me parece de una giliflautez de enciclopedia. Todo esto son signos de decadencia. En Reino Unido, en Estados Unidos y, por supuesto, en España, donde murieron cien de los nuestros en Afgansitán y, en el País Vasco, se homenajea a los asesinos y se celebra el Día del Odio contra la Guardia Civil. Todo eso es decadencia, cobardía y miseria moral. Decir “Muera la Guardia Civil” es libertad de expresión, pero recordar que Franco construyó pantanos es de fascistas. Lo dicho: cobardía y miseria moral. Lo siento, si se les había olvidado durante las vacaciones".

También te interesa

Luis del Val, sobre el Mar Menor: "En lugar de la oratoria ecologista, que sale gratis, pónganse a trabajar"









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado