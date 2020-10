Luis del Val: "La ciudad estaba como si sufriera un toque de queda"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la vida que estamos viviendo digna de una película de Woody Allen:

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE "HERRERA EN COPE"]

"En algunas ocasiones, la autoridad competente se convierte en incompetente, aunque siga siendo autoridad. Iba a asistir al espectáculo que Pedro Ruiz escenifica en el Teatro Infanta Isabel, pero debido a la confusión de las normas no sabía si, al abandonar la autovía de La Coruña y tomar Princesa, me saludaría algún representante de la hostelería y me daría las gracias, o bien, sería detenido por intentar entrar en Madrid.

Audio

"Nuestra ciudad estaba como si sufriera un toque de queda"

Dada mi cobardía consuetudinaria, decidí confinarme en la pequeña ciudad en la que vivo y, como hay unos minicines enfrente de mi domicilio, me fui a ver la última película de Woddy Allen, en una sala en la que parecía que los espectadores estábamos disgustados, porque había una butaca vacía, otra ocupada, como cuadros blancos y negros del ajedrez. Pasada la publicidad, me senté al lado de mi mujer, con el temor de que, en nombre de la autoridad demostradamente incompetente, viniera alguien a separar lo que Dios había unido, según nos dijo el cura que nos casó. No vino nadie y pudimos disfrutar juntos de la película donde no aparece Allen, pero está más Woody que nunca y tan Allen como siempre. Un homenaje al cine, cine dentro del cine, que no alcanzarán a entender bien los menores de 50 años, o aquellos que nunca amaron a Lelouch, a Buñuel, a Fellini o a Truffaut.

Cuando salimos del cine y nos incorporamos a la película de la vida, vimos que nuestra pequeña ciudad estaba como si sufriera un toque de queda. Me lo confirmó Pedro, al que llamé, ayer, para conocer de primera mano cómo había ido el estreno, y me informó que estaba contento, el teatro lleno, satisfecho , pero, eso sí, a la salida lo único que se podía tomar era un guante para recoger cagadas de perros, si te acercabas hasta un parque.

Voy a ver cuándo puedo ir al espectáculo de Pedro Ruiz, mientras me olvido de esta película real, donde Isabel Ayuso dicen que dijo en marzo que habría un caso o dos, que no había que sobreactuar poniéndose la mascarilla, y en junio afirmó que habíamos vencido al virus, y se marchó de vacaciones a Canarias y luego a Doñana, que para eso Isabel Ayudo dispone del Falcon. ¿O en esta película no salía Isabel Ayuso? Y es que hay películas y espectáculos de guión tan embarullado que confundes a los protagonistas".

Audio

También te interesa

Luis del Val: "Nos van a subir el IVA, que lo pagarán los más ricos, pero también los más pobres"