Luis del Val: “Los niños que ya no tienen edad escolar están en el Gobierno, jugando con la Economía”

"Hay un titular de ABC que me ha golpeado esta mañana. El titular es este: “Uno de cada tres europeos que perdió su trabajo era español”. Vamos a ver: La Unión Europea la poblamos algo más de quinientos millones de personas, y en España la habitan 47 millones, es decir que, al modo grueso, suponemos la décima parte del censo de la Unión. La proporción debería ser que, si hay diez parados a nosotros nos toque poner uno, pero menudos somos nosotros para que nos moje la oreja nadie, y no doblamos, sino que triplicamos la media. La política de empatía con todos de Pedro Sánchez está alcanzando sus objetivos, y este Gobierno, por ser empático, es más empático que nadie con el paro. Me imagino que esta empatía es la que movió a los senadores a ovacionar a su secretario general cuando acudió, ayer, al parlamento, y, hoy, los diputados del PSOE tendrán que esforzarse mucho en superar el entusiasmo de sus compañeros senadores, descartado sacarlo a hombros por la Carrera de San Jerónimo, habida cuenta de que, al sacarlo a hombros, se incumplirían las distancias mínimas exigidas por esta segunda ola, esa que todavía arrebató la vida, la semana pasada, a más de doscientos españoles.

Va a destrozar la reforma laboral de Rajoy

Pero la empatía del gobierno con el paro no cesa y, para estrechar más los lazos va a destrozar la reforma laboral de Rajoy que fue elemento básico de la recuperación del anterior desastre económico de hace doce años. Con la colaboración de los sindicatos, cuya visión de la lucha laboral parte de que hay empleo. Y ahí sí, exigen reparto de beneficios, presionan con huelgas, salen al paso de injusticia y son útiles. Pero si la empresa cierra, y los trabajadores se quedan en la calle -repito el 33% de los parados de toda Europa son españoles- no hay coerción, no se le pueden subir los impuestos a una empresa que no existe, e intentar poner más difíciles los despidos significará más encogimientos económico y más gente sin trabajo. Esto lo entendería hasta un niño, dijo Groucho Marx y, a continuación, preguntó “¿Hay algún niño por aquí cerca?” Sí, puedo responder. “La mayoría de los niños que ya no tienen edad escolar están en el Gobierno, jugando con la Economía y teniendo mucha empatía con el paro”.

