Hoy es un día de quejas. Se queja la ministra Valerio de que las empresas no se han tomado en serio su descubrimiento científico del horario, y se quejan las empresas de que las instrucciones las han recibido unas horas después de aparecer la ordenanza del reloj. Por si fuera poco, en la cafetería del ministerio de Trabajo también se quejan, porque no saben qué va a ser de ellos. Y es que dentro del ministerio de Trabajo, como dentro de Televisión Española o dentro de Antena 3, y en centenares de empresas, hay una cafetería. Y, en España, los que madrugamos media hora más para desayunar tranquilamente en casa somos los menos, porque la inmensa mayoría desayuna en el bar o cafetería más próxima a su lugar de trabajo. Por eso, en España, de ocho a nueve y media, los establecimientos están atorados de trabajadores que disfrutan de su café con leche, su tostada con aceite, o sus churros o porras, según gustos. Luego, hasta las doce, doce y media, está el café de media mañana, y, a partir de las doce y media, la cañita que ayuda a sobrellevar el duro trabajo. Aquí, cerca de la COPE, en un radio de cincuenta, sesenta metros, hay media docena de establecimientos, y sus clientes son seres humanos que trabajamos en la COPE, en la Cámara de Comercio, en el Ayuntamiento, que está en la misma manzana, en notarías, corredurías, establecimientos bancarios, etcétera. Sí, estamos entre Cibeles y Alcalá, pero los clientes principales son los trabajadores, no los turistas, por eso, la mayoría de estos establecimientos cierran sábados por la tarde y domingos, porque sus clientes son la gente que labora por aquí mismo. Por eso, España, con 47 millones de habitantes, suma más establecimientos de hostelería que Estados Unidos, donde la población es casi siete veces la nuestra.

Así que, desde el bar del ministerio de Trabajo, que también sirve comidas, hasta el establecimiento más humilde que se alimenta de las escapaditas del sacrificado trabajador, también se quejan, por si será obligatorio fichar a la salida del cafelito del medio día, o la cañita de la una, o el desayuno de las nueve, teniendo en cuenta que, como dicen los futbolistas -que cobran más y trabajan menos- lo estamos dando todo.

Hoy es un día de quejas, porque los sindicatos, tan preocupados siempre por la productividad, no saben cómo argumentar que están a favor de la escapadita y del desayuno, y sus representados estamos hechos un lío. Tanto que, en cuanto termine este comentario, me voy a acercar a la cafetería que hay pegada a la Cope, y me voy a tomar un café, a ver si se me aclaran las ideas. Con el desasosiego de no saber si ficho al salir y ficho al entrar, o hago como siempre. Otro motivo para la queja en este día de quejas.