Del Val: "Quisiera dar la bienvenida al club de los mentirosos al delegado del Gobierno en Madrid"

Quisiera dar la bienvenida al Club de los Mentirosos, al delegado del Gobierno, en la Comunidad de Madrid, Excelentísimo señor don Francisco Martín Aguirre, que afirma que en Alcalá de Henares los inmigrantes refugiados no representan ningún problema. Mentira. Ha habido batallas campales en jardines públicos, que dejaron heridos y a una persona en estado de coma. Hay un detenido por agresión sexual y el asunto está en el juzgado.

Y lamento que una persona, que debió coincidir con mi hijo en la Politécnica, tenga que someterse a la humillación política de mentir, pero Pedro I, El Mentiroso, no soporta la verdad.

Y, por si fuera poco, viene el juez Manuel García Castellón y afirma que los actos terroristas, llevados a cabo en Barcelona, entre ellos el asalto al aeropuerto del Prat, donde murió una persona, son actos terroristas. Algo tan obvio resulta que llama la atención. Ayer vi algún vídeo de aquellas acciones terroristas, la lluvia de fuego y piedras sobre policías protegidos por sus cascos y sus escudos, los insultos y la barbarie, y causa repugnancia.

¿Saben cuántos agentes necesitaron atención médica y hospitalaria por la acción terrorista? ¿Treinta, cuarenta, cien, doscientos..? Muchos más: 431. De esos más de cuatrocientos, diez tuvieron que darse de baja, algunos para siempre.

Y la Fiscalía dice que no, que no fue para tanto. A ese fiscal, me hubiera gustado verle, con un casco y un escudo, aguantando la lluvia de piedras y fuego de los terroristas de la secesión, a ver qué pensaba. Pero el fiscal no debe preocuparse, porque al juez García Castellón no le van a torcer el brazo.

Eso sí, a lo peor, el Tribunal Constitucional dice que esa horda de terror secesionista, acaudillada y organizada por el Cobarde Prófugo fue una especie de despedida de soltero, que se les fue de las manos, pero sin malicia.

Ahora hay paz en Cataluña. Al clarinetista José Joaquín Sánchez, que lleva 30 años en la banda municipal de Barcelona, lo han expulsado porque no habla bien el catalán. ¡Ojo! El alcalde de Barcelona es socialista.

De momento, no le han puesto un brazalete amarillo, en la manga, para que todo el mundo sepa quién es y le insulte por la calle. Hay paz en Barcelona. El fascismo secesionista empapa a la sociedad, y ya solo falta que la Amnistía mejore la vida de estos distinguidos delincuentes.

Las fotografías de la semana de Luis del Val

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado