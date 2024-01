Luis del Val: "La FIFA es mucho más difícil de manejar que la Unión Europea"

Parece que todo empezó pasadas las diez de la noche. Lo que les voy a contar son rumores, y no he querido despertar a Paco González, ni a Manolo Lama, porque estarán casi tan cansados como Vinicius, y seguramente saben lo mismo que a mí me han contado.

Fíjense que, con lo difícil que es poner de acuerdo a los de Junts y a los de Esquerra Republicana, antes de las once de la noche se dice que conciliaron sus puntos de vista, y decidieron llamar a Bolaños, el superministro y chico para todo del Gobierno.

El objetivo, como ustedes se pueden imaginar, no era otro que anular el resultado del partido jugado entre el Real Madrid y el Barcelona -cuatro a uno- calificado de intolerable por los dos partidos secesionistas.

El argumento que aportaron los abogados del Cobarde Prófugo fue que los jugadores Del Real Madrid llevaban una camiseta donde podía leerse claramente Emiratos Árabes Unidos, y eso, en Arabia Saudí, venía a suponer algo así como si el partido se jugara en el Santiago Bernabéu.

Bolaños reconoció que era una observación muy positiva para anular el partido, y que si eso dependiera de Conde-Pumpido, la cosa podía seguir adelante, pero, por desgracia, el Tribunal Constitucional no tiene influencia alguna en la FIFA, y la FIFA -subrayó Bolaños- es mucho más difícil de manejar que la Unión Europea.

“Sois unos flojos”, dijo un representante de Junts, “el ministro de Asuntos Exteriores no ha sacado lo del catalán en el Parlamento Europeo, y ahora, con esto, que es mucho más importante, os queréis lavar las manos”. Se dice que Bolaños, con una gota de sudor ya en la frente, arguyó que, ni en tiempos de Franco, se había llevado a cabo una cosa así.

“El mismo argumentó de siempre”, masculló uno de Esquerra, al que Bolaños ya le había explicado que no era posible que el gordo de la Lotería Nacional cayera todos los años en Cataluña, y que ni al marqués de Villaverde, que era yerno de Franco, le había tocado nunca la lotería. Moncloa parece que se mantiene firme, pero ni los presos de ETA, de permiso por las eriko-tabernas, ni la amnistía, ni el referéndum, puede que sean asuntos de tanto calado como este. Mañana creo que hay consejo de ministros. Si hay noticias de que Bolaños vuela hasta Zurich, sede de la FIFA, es que el problema no se ha resuelto.