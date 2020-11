Del val: "Los ingresos previstos por el Gobierno están más hinchados que la vejiga de un tocino con problemas"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día en "Herrera en COPE" en la aprobación del los Presupuestos Generales del Estado:

Podríamos decir que elaborar los presupuestos de un país es como elaborar los presupuestos de nuestra casa, pero a lo bestia. Y, todos, todos, sin que hayamos pasado siquiera por la puerta de una Facultad de Económicas, hacemos nuestros presupuestos. Claro que los nuestros nos afectan a una, dos o cinco personas, las que vivamos en una casa, y los presupuestos, que presenta con desparpajo de feriante la ministra de Hacienda, afectan a doce o quince millones de hogares, y eso sin exagerar.

Pero la clave es la misma. En una columna hay que sumar los ingresos que se van a tener, y, en otra, los gastos que hay que afrontar. Que ingresas más de lo que gastas, ahorras. Que gastas más de lo que ingresas, te endeudas. España lleva endeudándose desde hace años. Para pagar todo lo que debemos tendríamos que estar un año y dos meses todos los españoles trabajando sin cobrar y sin comer. Y ahora nos vamos a endeudar todavía más, porque desde el Banco de España hasta el economista recién salido de la Facultad, dicen que los ingresos previstos por el Gobierno están más hinchados que la vejiga de un tocino con problemas de micción. Y no hay atisbos de que se contengan gastos. Miren, a primeros de noviembre este Gobierno creo que concedió una subvención de casi 200.000 euros a la Federación de Mujeres Progresistas; casi 100.000 a la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent”; unos 65.000 a la Asociación de mujeres juristas Themis, y otra, de 53.000, a la Fundación Triángulo, no me digan qué triángulo, pero creo que no se trata de geometría. Y, también hay dinero para la Asociación de Mujeres Libres y Combativas, la Coordinadora de Mujeres para la Participación y la Igualdad y, sujétense, que esta es muy buena, otros más de 40.000 euros para la “Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres”. Hay más clases de asociaciones de mujeres que de uvas. Menos mal que nos van a subir los impuestos y así, el año que viene, se podrán triplicar estas cantidades, porque los presupuestos los apoya Otegi, que dijo no hace mucho: "Para que algún día España sea roja, republicana y laica, esa España tendrá que estar anteriormente rota”. Palabra de Otegi. Estamos en el camino con estos presupuestos.