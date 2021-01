Del Val: "¿Le dará tiempo a Illa a acordarse de los españoles que mueren para reclamar las vacunas?"

Luis del Valpone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en los malos cálculos de la vacunación en España:

Vídeo

[ESCUCHA AQUÍ LA IMAGEN DEL DÍA DE LUIS DEL VAL EN "HERRERA EN COPE"]

"Me he equivocado. Lo reconozco. Cuando a finales de año, hace un mes, Pedro Sanchez afirmó que en el verano próximo estaríamos vacunados más de la mitad de los españoles, le dije a mi mujer que eso significaba que a nosotros nos vacunarían en el verano de dentro de dos años. El cálculo lo llevé a cabo teniendo en cuenta los antecedentes penales de Pedro Sánchez. No, no es que haya estado en prisión, llamó antecedentes penales porque la mayoría de sus rimbombantes y optimistas afirmaciones suelen dar pena. Pero me equivoqué en esa apreciación y, si hoy, pasado un mes, llevamos un 2% de vacunaciones, a este ritmo para que esté vacunada el cincuenta por ciento de la población habrá que esperar a las Navidades del año 2022, dentro de 23 meses.

Bien es verdad que toda la culpa no es de Sánchez y que algo tiene que ver la empresa suministradora: los laboratorios Pfizer. No tengo nada contra Pfizer, pero que apareciera un directivo para anunciar la vacuna, subieran sus acciones en Bolsa y, al día siguiente, el anunciador hubiera vendido un paquete obteniendo cuantiosos beneficios me pareció mal. Informaron que era una operación cerrada anteriormente y será verdad, porque en Estados Unidos, por usar información privilegiada hay algún que otro millonario que ha entrado en la cárcel.

¿Le permiten, sus cálculos electorales, reclamar las vacunas al ministro Illa?

Dicen los sindicatos, con razón, que lo más injusto del capitalismo es cuando las ganancias son privadas y las pérdidas se socializan. Respetamos los cuantiosos beneficios que obtendrá Pfizer de la desgracia y de la muerte de millones de seres humanos, y esas son las reglas, pero no puede desabastecer ni incumplir sus contratos por obtener más beneficios en el proceso de producción, ahorrando costes. Y, si el Gobierno tuvo tiempo para etiquetar con la bandera de España un producto que tiene que estar a 70 grados bajo cero, me imagino que se pondrá a reclamar, yendo a Nueva York, presionando a la Unión Europea, o sea, moviendo el culo, dicho sea en castizo, si es que los cálculos electorales sobre las posibilidades del todavía, y escandalosamente, ministro de Sanidad, le permiten algo de tiempo para acordarse de los españoles que mueren y enferman".

Audio

También te interesa

Del Val: "No admito que estemos gobernados por monstruos cuya ambición nos convierta en mercancía"