La reacción de Luis del Val a las palabras del ministro Subirats tras el escrache contra Isabel Díaz Ayuso

Ayer, cuando al ministro de Universidades, Excelentísimo Señor don Joan Subirats Humet, le preguntaron su opinión por el acto de la Universidad Complutense, donde a una antigua alumna, presidenta de la Comunidad de Madrid, la habían llamado asesina, me temí lo peor, porque el señor ministro es responsable de la Ley de Convivencia Universitaria, en la que se registran medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso, medidas de igualdad de género y establece sanciones para las faltas, sobre todo frente a las novatadas, el acoso sexual y el plagio. Me dije: “Ya verás cómo mete la pata y desautoriza a los alumnos”. Pero no, al Excelentísimo señor ministro le pareció bien que llamaran asesina a Isabel Díaz Ayuso, demostrando una valentía excepcional, porque según esa regla, dado el número de fachas que los progresistas descubren en España, cualquier día, uno de esos fachas comete la grosería de llamar al Excelentísimo señor Ministro de Universidades pedazo de cabrón. Como yo no insulto a nadie, ignoro si es más grave lo de asesino o lo de pedazo de cabrón, pero hay que reconocer que la evolución del Excelentísimo, señor Subirats, no se detiene, y que arrastra el peligro de que cualquier descabezado le insulte, por ese arrojo paralelo a su evolución.