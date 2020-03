Luis del Val: “Venceremos a esta gripe sin vacunas, que no es la peste”

Estoy convencido de que el consejo de ministros extraordinario de hoy se dedicará a tomar decisiones de acuerdo con la realidad, porque en estas situaciones los grandes gurús de la propaganda, como Iván Redondo, lo mejor que pueden hacer es marcharse de vacaciones.

Venceremos a esta gripe sin vacunas, que no es la peste, pero será imposible que haya una mejora en la tontería contemporánea que, en estas circunstancias, brilla con mayor intensidad. Ahí tenemos a Donald Trump, anunciando la interrupción de vuelos procedentes de Europa y la prohibición de entrada de personas excepto si llegan de Inglaterra. Debido a una distrofia geográfica, de la que no nos habíamos dado cuenta, el Reino Unido ya no está en el continente europeo. Se ha debido desplazar por el Atlántico y debe encontrarse a unas millas de Nueva York, por eso en la prohibición de Trump no entran los vuelos procedentes de Inglaterra. O a lo mejor es que el virus, cuando está a punto de contagiar a un inglés, se da cuenta de que igual la víctima toma un avión con destino a Estados Unidos, y el virus pega un salto y se marcha en busca de un holandés o de un francés. Pregúntenle a Trump, que él sabe las causas de la estupefaciente distinción.

Y debemos dar la enhorabuena a los empadronados catalanes, nacionalistas, no nacionalistas, y pagadores de impuestos en general, porque Torra está dando la talla. Compareció con cara seria y habló de las medidas a tomar en el futuro, reconociendo el presente, pero ni una palabra sobre el hecho de que con una Cataluña Independiente, el virus no se hubiera atrevido a entrar, porque es que el virus ve a un mozo de escuadra, y se echa a correr en busca de un aragonés que le pille cerca. Claro, que ese aparente ataque de sensatez duró muy poco. A la hora, declaró que de ninguna manera se iba a aplazar la reunión de la mesa negociadora secesionistas-gobierno. Podrán estar los hospitales atorados, y suspenderse hasta las misas, pero menudo es Torra para que se le olvide lo importante. Torra ya pasa de tonto contemporáneo para convertirse en tonto contemporáneo pertinaz.

Y tenemos tonto contemporáneo nuevo en la oficina. Se llama Manuel Cavanilles y es asesor de estrategia del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Nada menos. Bueno, pues el gran asesor de estrategias, tiene un gran sentido de humor y, tras la noticia de que el diputado Javier Ortega Smith había sido contagiado por el virus y estaba enfermo, Manuel Cavanilles declaró que era al revés, que el virus había sido contagiado por Vox. A este asesor de estrategias le pagamos el sueldo, pero sería mejor que le dieran un programa de televisión de humor y que contrataran a Pedro Ruiz en su puesto para asesorar en estrategias. Pedro lo haría mejor.

¡Ah! Y enhorabuena a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Esa pesadilla que no le dejaba dormir, por los cruceros atracando en Barcelona, se ha desvanecido. No tendrá que prohibir nada. No creo que, hasta al menos septiembre, llegue ningún crucero a Barcelona.