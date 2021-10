Luis del Val: "El totalitarismo se extiende en Cataluña y comienza a contagiar a toda España"

Luis del Val pone el foco de la imagen del día de "Herrera en COPE" en el ataque sufrido por los miembros de S'ha Acabat:









"Voy a dar nombre propios: el primero se llama Rafael Arenas y es catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB; el segundo se llama Javier Lafuente, y es rector de esa Universidad. El primero es una persona valiente, porque ejerciendo en una universidad donde la persecución al hablante en castellano es una constante que amenaza diariamente la convivencia, se ha atrevido a publicar una tercera, en ABC, titulada “Totalitarismo en la Universidad”, cuyo enunciado es una definición de la degradación a que se ha llegado. El último ejemplo ha sido el ataque a una carpa de la asociación “S'ha Acabat” formada en su mayoría por jóvenes universitarios que no son secesionistas, a cargo de un grupo de catalanistas que lograron echarlos del campus y, luego, destruir la carpa. Los atacados pidieron auxilio al rectorado y a la Policía, por los teléfonos móviles, pero nadie les defendió. Más aún, en el Parlamento, una diputada los atacó exponiendo que un grupo de valientes antifascistas había logrado poner en fuga a los cobardes fascistas de “S’ha Acabat”. Ese es el ejemplo en el que se encuentra no sólo la universidad, sino toda Cataluña.

El rector Javier Lafuente ha emitido un comunicado donde lamenta los hechos, pero sin especificar si lo que lamenta es que no hubiera más heridos por parte de los estudiantes constitucionalistas, o lamenta que la horda totalitaria no hubiera llegado, al menos, a los tres centenares. Esa frialdad hace sospechar que el rector puede ser un secesionista que no quiere asomar la patita totalitaria, o bien no está de acuerdo y trata de envolver su opinión y su cobardía. Hablo de sospechas de cobardía, que es una opinión, y no una definición. El totalitarismo se extiende en Cataluña y comienza a contagiar a toda España. Como ha recordado Javier González Ferrari, esta mañana, violar a una joven que lleva una camiseta de VOX no ha merecido ni una palabra, ni del Gobierno, ni de la que trabaja de ministra de Igualdad. Si no eres un buen secesionista, eres el judío que merece todo lo malo que te suceda. Desde taparte la boca hasta la violación brutal. Así empiezan los totalitarismos. Con la cómplice y cobarde indiferencia de los que, luego, serán sus futuras víctimas".









