Luis del Val: "Si los perros votaran, Pedro Sánchez sacaría mayoría absoluta en las próximas elecciones"

Estoy muy contento, porque no dejamos de progresar. Esto de que, en cuanto se apruebe la ley, no se podrá nadie comprar un perro de no obtener el permiso de conducir perros, me parece un avance muy importante. Bueno, yo lo llamo carnet de conducir para que se me entienda, pero se trata de un cursillo que habrá que aprobar, no como en el bachillerato, que no apruebas y te pasan de curso. Cualquier hombre o mujer puede tener un hijo, aunque tenga antecedentes penales, aunque su conducta sea antisocial, sin necesidad de hacer un cursillo, pero otra cosa es si en vez de tener un hijo deciden tener un perro. Ahí sí que nuestro Gobierno progresista se lo va a poner difícil, porque antes deberá asistir al correspondiente cursillo.

Y cuidado con aplicar la eutanasia a los animales. Prohibido. En la España progresista usted le puede aplicar la eutanasia a su abuelo o a su padre, pero no a su perro. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Habrá multas de hasta 600.000 euros. Sí, 600.000 euros. En nuestro Código Penal un homicidio por imprudencia menos grave se puede castigar con una multa de tres meses, o sea una media de 18.000 euros, pero si es el gato te puede costar el precio de un chalet. ¡A ver si hay alguien más progresista!

LAS LAGUNAS

Claro, que en esto hay lagunas. En mi urbanización veo al personal que pone sustancias con destino a librarnos de las ratas. Espero que no nos caiga una multa de 600.000 euros. Yo mismo, al principio de verano, cuando las hormigas pasaron de la cocina al dormitorio, decidí envenenarlas, y lo digo ahora que la ley no se ha aprobado, y espero que no tenga efectos retroactivos. ¡Ah! Y en las tiendas de mascotas no podrán vender ni una tortuga. Sólo peces. ¿Y por qué los peces pueden estar encerrados en un acuario y el perro no puede estar en una terraza más de un día?

Y otra animalada. Como tenemos el paro juvenil más alto de Europa, a los que cumplan 18 años se les regalarán 400 euros. No un empleo, no, que eso es cosa de las empresas. Como muchos de ellos ni estudian, ni trabajan, al menos que se entretengan la semana de la dádiva. Si los perros votaran, Pedro Sánchez sacaría mayoría absoluta en las próximas elecciones. Creo que debería estudiarlo.