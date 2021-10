Luis del Val: "¿Sabe usted de verdad, de verdad, cuánto vale una lata de sardinas?"

"La primera persona que mostró en público su extrañeza de que habláramos todo el día del recibo de la luz, cuando era algo que se pagaba una vez al mes, fue Pedro Sánchez. Tan atinada y profunda reflexión sociológica, tan ponderada meditación en la que nadie habíamos caído, ha sido recogida por otro ciudadano ilustre, don Mariano Bacigalupo, que ha añadido otra observación no menos inteligente y es que, según sus profundos estudios, muy poca gente sabe lo que paga de luz al mes. Aquí hay dos doctrinas suficientes para aplicar a otros aspectos de la vida cotidiana. La primera, por poner un ejemplo: si el Impuesto sobre la Renta se paga una vez al año, no hay razón para que, fuera de ese día, hablemos de impuestos. Si las elecciones son cada cuatro años, deberíamos abordar los temas políticos cada cuatro años y no estar dando la matraca a los pobres políticos. La otra doctrina es que si no sabes lo que pagas por un producto o un servicio, no importa lo que suba o baje. Verbigracia: ¿sabe usted de verdad, de verdad, cuánto vale una lata de sardinas? Pues si no lo sabe, según Bacigalupo, que suba o que baje el precio de la lata de sardinas le tendría que tener sin cuidado.

La opinión de don Mariano es importante, no porque amplíe las meditaciones del presidente del Gobierno, sino porque es vocal del Consejo Nacional del Mercado de la Competencia y marido de doña Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno. Será un matrimonio unido, pero en lo de la energía caminan por derroteros opuestos, porque mientras don Mariano dice que qué más da, si nadie sabe lo que paga, doña Teresa pretende intervenir las sociedades eléctricas, con lo que va a hacerse famosa en Europa, adonde están sociedades ya han pedido auxilio. También podría deberse a que estas dos personas suman unos ingresos anuales cercanos a los 200.000 euros, más de 16.000 euros al mes, y con el sosiego que dan esas nóminas se tiende a pensar en cosas más elevadas y menos domésticas que el recibo de la luz, que es lo que le ha debido suceder a don Mariano, que no debería disgustar a su señora, que ya lo está con los millones de euros que desaparecieron deIsofoton, donde ella trabajó como directiva, aunque lo ha borrado de su biografía profesional".

