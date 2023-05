Luis del Val le recuerda a Pedro Sánchez que los mayores de 30 años también votan

Sólo hay una cosa que me preocupa, y es la ampliación del término juvenil con respecto a la edad. Me he acostumbrado a lo de los treinta años, aunque no puedo extirpar de mi mente, que un ciudadano, a los 30 años, no es una jovencita para irse de Interrail con un mochila, pero es que, ayer, cuando Pedro I, El Mentiroso, ve que lo de los alquileres se le ha quedado pequeño, y pasa a subvencionar hipotecas para jóvenes, habló de treinta y cinco años. “¡Caramba!”, exclamé, España se va a convertir en el país de la semieterna juventud… De los héroes del dos de mayo, Daoiz y Velarde -que tanto admira el ministro Bolaños- el capitán de artillería, Velarde, no había cumplido los treinta, cuando murió por la Independencia de su país, y nadie se lo imagina como un jovencito.